Kraljevske solze: razkrito, ali je jokala Meghan ali Kate

Kmalu zatem, ko je postalo jasno, da je med princemainter njunima ženama prišlo do razkola, so se v britanskih medijih začele pojavljati zgodbe o tem, da je počilo medin. Kasneje je sicer prišlo na plan, da je do spora pravzaprav prišlo med bratoma, še prej pa, da je Meghan pred poroko maja 2018 Kate, ki je bila tedaj tretjič noseča (tretji otrok je), spravila v jok. Meghan je v intervjuju zto zanikala in povedala, da je bilo obratno; Kate je spravila njo v jok, a se ji je kasneje opravičila.Iz krogov kraljeve družine pa so kmalu po intervjuju prišle informacije, da je Meghan po sporu, ali bi morale deklice, ki so nato na poroki nosile cvetje, nositi hlačne nogavice, zaloputnila vrata Kate v obraz, ko se je ta želela opravičiti bodoči nevesti.Novinarka, ki je prva poročala o sporu med Kate in Meghan glede hlačnih nogavic za deklice z rožami, med katerimi je bila tudi Katina hči, princesa, je sedaj pojasnila resnico oziroma ozadje te zgodbe.je povedala, da sta ji dve osebi, ki sta bili prisotni ob sporu, razkrili nekatere podrobnosti, ki Meghanino trditev, da je Kate njo spravila v jok, postavljajo pod vprašaj. Tomineyjeva, ki o kraljevi družini piše za The Telegraph, je pojasnila, da številni člani kraljevskega osebja vidijo in slišijo različne stvari in da je resnic morda več.Na neposredno vprašanje, ali je Meghan lagala glede Kate, je novinarka odvrnila: »Ne, vendar pa je kot pri večini zgodb šlo verjetno za več odtenkov resnice.« Pojasnila je, da je ob prvem poročanju o sporu med vojvodinjama poročala, da je bila v solzah Kate, in da je potem dobila nove potrditve tega, da je bilo njeno poročanje pravilno. Dodala je, da je povsem možno, da sta bili obe v solzah in da Meghan ni vedela, da je tudi Kate jokala.