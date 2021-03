Oglasila se je kraljica, Meghanin oče razkril, zakaj je končal pogovor s Harryjem

Harry je leta 2005 polnil medije s svojo neposrečeno izbiro kostuma za zabavo m maskah. FOTO: Ho Reuters Pictures

Britanska kraljica Elizabeta II. je danes sporočila, da so jo zelo razžalostili očitki rasizma, o katerih sta v eksplozivnem intervjuju govorila princ Harry in njegova soproga, vojvodinja sussekška Meghan. Kraljica je izrazila še globoko zaskrbljenost in izrazila sočutje s parom.



Kraljica je zagotovila, da bodo Harry, Meghan in njun sin Archie vedno ljubljeni člani družine.







Če se mu ne oglasi, bo še naprej govoril z mediji

Thomas Markle pravi, da je naredil nekaj napak, a nikoli tako velikih kot Harry. FOTO: Handout Reuters

Britansko kraljico so razžalostili očitki Harryja in Meghan glede rasizma.

Po odmevnem intervjuju princain, ki sta svojo plat zgodbe dogajanja v britanski kraljevi družini razkrila v pogovoru z, je britanski kraljici in njeni družini v bran stopil tudiMeghanin odtujeni oče, ki s hčerjo nima stika, vse odkar je odpovedal udeležbo na njeni poroki s Harryjem maja 2018, je v pogovoru za oddajo Good Morning Britain, svojega zeta, ki ga osebno ni nikoli spoznal, označil za nesramnega. Razkril je, da je bil nazadnje v stiku z njim in hčerjo, ko je ležal v bolnišnici in jima je s SMS sporočil, da ga ne bo na poroko. »Takrat smo se pravzaprav dokončno poslovili. Harry mi je takrat rekel, da če bi ga poslušal, se mi to ne bi zgodilo. To se mi je zdelo precej nesramno, zato sem odložil telefon.« Kako je odložil telefon, če so komunicirali prek esemesov, ni pojasnil.Thomas se je opravičil, ker je o Meghan govoril medijem, pri pojasnjevanju, zakaj je to počel, pa še je spodbodel Harryja: »Vsi delamo napake, a jaz vsaj nisem bil gol ob bazenu in nikoli se nisem oblekel kot Hitler.«S tem je spomnil na škandal, ki je nastal, ko so v javnost prišle fotografije Harryja, ko se je s prijatelji zabaval ob bazenu v Las Vegasu, in na enega še večjega, ko se je Harry pred leti za neko zabavo v maskah oblekel v nacističnega voditelja. Priznal je, da je medijem pokazal pismo, ki ga je prejel od Meghan, in pojasnil, da je to storil zato, ker so njeni prijatelji govorili z mediji in trosili laži o njem.Markle je dejal, da mu je žal, ker je o hčeri govoril z mediji, a da si je želel, da bi stopila v stik z njim, namesto tega pa da ga ni zaščitila. »Vsak dan so nas napadali mediji.« Želi si, da bi se mu hči, ki sedaj z družino živi okoli 100 kilometrov stran od njega, vendarle oglasila, če pa se ne bo, bo pa še naprej govoril z mediji. Je pa dodal, da ima hčer zelo rad. Pravi, da ga je zelo razburilo, ko je Meghan med pogovorom z Oprah razkrila, da je razmišljala o samomoru: »Če bi vedel, da ima psihološke težave, bi ji bil v oporo.« Na komentar voditeljice oddaje, da ima Meghan občutek, da jo je pustil na cedilu, je Markle odgovoril, da je tudi ona njega razočarala: »Bil sem v bolnišnici, ko sva nazadnje govorila, in odtlej se mi nista oglasila, ni jima bilo mar, ali sem umrl.« V času, ko bi moral svojo hčer pospremiti do oltarja, je bil v bolnišnici, kot pravi, zaradi težav s srcem.Meghan je v intervjuju z Oprah povedala, da je eden izmed članov kraljeve družine Harryja vprašal, kako temno kožo bo imel njegov prvorojenec z Meghan, ki ima temnopolto mater. Markle je prepričan, da je šlo zgolj za neumno vprašanje in da kraljeva družina ni rasistična, kakor Harryja pa nikoli ni spoznal niti svojega vnuka...