Šok po intervjuju: Meghan je označila za sociopatko

Prah, ki ga je dvignil intervjus princemin, se še dolgo ne bo polegel. V Buckinghamski palači gorijo vsi alarmi, kraljicaje sklicala krizni sestanek s prestolonaslednikomin njegovim najstarejšim sinom. V palači naj bi bili po pisanju promonarhističnega Daily Maila šokirani, potem ko je Harry »vrgel atomsko bombo na svojo družino«.Potem ko je Meghan Oprah povedala, da je eden izmed članov kraljeve družine vprašal, kako temne kože bo njen in Harryjev prvorojenec, ter da je imela med nosečnostjo samomorilske misli, a da ji v palači niso hoteli pomagati, je Harry povedal, da se je bal, da bosta končala tako kot. Dodal je še, da se mu je oče Charles nehal oglašati na telefon in da ju je z ženo odrezal od finančne pomoči. Živita z denarjem, ki ga je Harryju zapustila njegova mati Diana. Harry o tem, koga je skrbela barva kože njegovega prvorojenca, ni želel razkriti, je pa Oprah potrdila, da to nista bili niti kraljica niti njen možZaradi intervjuja pa niso pretreseni le člani Harryjeve družine, ampak tudi osebje Clarence Housa, ki je skušalo po svojih najboljših močeh podpirati par med »tremi zelo mučnimi leti«. Posebej so šokirani nad izjavami Harryja in Meghan, da sta trpela zaradi nekakšnega očitnega rasističnega načrta proti njima, pravijo viri iz palače.Iz intervjuja močno odmevajo besede Meghan, da ni bila ona tista, ki jespravila v jok pred poroko s Harryjem maja 2018, ampak da je bilo obratno. Meghan je dejala, da se je Kate za besede, ki so jo zelo prizadele, opravičila in da je dobra oseba. Iz palače pa sedaj prihajajo še nekatere podrobnosti spora tik pred poroko med pomerjanjem oblek za deklice, ki so nosile cvetje, med njimi tudi Katina hči, princesa. Meghan naj bi zaradi spora glede tega, ali bodo deklice nosile hlačne nogavice ali ne, zaloputnila vrata Kate v obraz, ko se je ta s šopkom rož skušala opravičiti naslednji dan po sporu.Oglasila se je tudi, ki je svojo mlajšo polsestro Meghan označila za sociopatko. Samantha je Meghan nekoč že označila za bogato narcistko in dejala, da če njun oče umre, bo to njena krivda. Po intervjuju z Oprah je Samanta šla v protinapad in kot neresnične označila številne Meghanine trditve; da ni res, da se nista videli že skoraj 20 let, niti to, da si je priimek spremenila nazaj v Markle šele potem, ko se je Meghan začela videvati s Harryjem. »Žal mi je Harryja. Postal je žrtev njene malomarnosti in sociopatije. Odtrgala ga je od njegove družine, vseh prijateljev in življenja, ki ga je poznal. Spominja me na eno tistih žrtev ugrabitve, ki na koncu začnejo verjeti, da je bilo njihovo življenje grozno in da so zaljubljeni v svojega ugrabitelja,« je Samantha povedala za radio.Na mednarodni dan žena sta Harry in Meghan objavila fotografijo, ki spominja na tisto, s katero sta 14. februarja svetu sporočila, da je ona noseča. Na najnovejši sta skupaj s sinom, čigar obraz se sicer ne vidi, saj se stiska k Meghan. Archie, ki bo maja dopolnil dve leti, bo letos poleti postal veliki brat. Harry in Meghan sta Oprah razkrila, da tokrat pričakujeta deklico.