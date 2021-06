Kraljevi par se je poročil, zdaj poskrbel za množično veselje

Kljub številnim prepovedim zbiranja zaradi epidemije se je lani več kraljevih odločilo, da si obljubijo večno zvestobo. Poroke so bile v najožjem krogu družinskih članov, večinoma jih obredu ni smelo prisostvovati več kot pet, zabave pa so seveda odpadle. Zato je večina mladoporočencev obljubila, da vse skupaj ponovijo, ko se bodo ukrepi razrahljali. In med tistimi, ki sta obljubo držala, sta tudi nečak pokojne princese Diane grški princ Filipos in njegova žena Nina Flohr.



Par se je pred matičarjem zaobljubil decembra v mondenem švicarskem smučarskem središču St. Moritz, na obredu pa sta bila prisotna le njuna očeta. Minuli konec tedna je sledila še zabava, na katero sicer ni bila povabljena velika množica, v Veliki Britaniji je trenutno na porokah dovoljeno gostiti do 30 ljudi, a si je par dal duška in skupni dom v Cambridgeu sta slavnostno okrasila z belimi baloni ter belim in modrim cvetjem. Nina, hči milijarderja Thomasa Flohrja, je tudi tokrat, čeprav je uradno že poročena, izbrala belo satenasto obleko v vintage slogu, prav tako je njen mož oblekel obleko z metuljčkom. Manjkati ni smela niti trinadstropna poročna torta, ki se je barvno ujemala s cvetjem. »Najina poročna torta! Na civilni poroki je sploh nisva imela, zato je ta za naju še bolj posebna,« je na družabnem omrežju, kjer je delila utrinke z zabave, ob fotografiji para, ki nasmejan reže torto, zapisala Nina. Mladoporočenca sta se po posnetkih sodeč odlično zabavala, prav tako njuni gostje, ki so uživali v sončnem vremenu ter si po slavnostnem kosilu privoščili še piknik na ogromnem vrtu, ki obdaja hišo zakoncev.

