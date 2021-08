Kraljeva straža: podelajo se kar v hlače

1689.

Pred dnevi so se tako Britanci kot turisti, ki so se znašli v Londonu, znova razveselili enega največjih spektaklov – menjave kraljeve straže. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so bili na Otoku strogi in dolgotrajni, so ta vsakodnevni dogodek, ki je v predpandemičnih časih privabil na milijone ljudi, namreč za leto in pol ukinili.Menjava straže poteka pred vhodom v Buckinghamsko palačo, londonsko rezidenco kraljice, ki ima tam tudi pisarne, zato jo je morala tokrat zamuditi, saj dopustuje na Škotskem. So pa parado, ki je spremljala predajo poslov dopoldanske in popoldanske izmene stražarjev, posvetili britanski ekipi, ki je nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu, in njenim uspehom. Menjava straže bo odslej na ogled vsak ponedeljek, sredo, petek in nedeljo pred palačo St. James, Buckinghamsko palačo in utrdbo Tower of London. A 18 mesecev premora je pustilo posledice na vojakih in njihovi kondiciji. »Treba je bilo veliko trdega dela in priprav, da so stražarji dosegli formo, ki so jo imeli pred pandemijo, a mislim, da nam je uspelo, in zdaj bo šlo le še na boljše,« je dejal poveljnikPripadniki kraljeve straže so sicer po vsem svetu znani po vpadljivih uniformah, ki se mnogim zdijo prav smešne, še posebno njihovi visoki kosmati klobuki. A njihovo delo je vse prej kot posmeha vredno. Zahteva namreč odlično fizično in psihično kondicijo, saj se od njih pričakuje reči, ki bi bile za običajne smrtnike povsem neizvedljive. Med trajanjem izmene, to je približno šest ur, nihče od vojakov denimo ne sme sesti. Nekajkrat na dan korakajo, sicer pa negibno stojijo. Prav tako ne smejo nikoli zapustiti svojega mesta, kar pomeni, da je prepovedan tudi obisk stranišča.Če kateri od njih enostavno ne more več zdržati, pa nima druge izbire, kot da se olajša kar v hlače. Ker so te črne in iz debele volnene tkanine, se madeža ne vidi. O vonju raje ne bi. Stražarji morajo tudi ves čas ostati popolnoma resni. Turisti jih zaradi tega radi provocirajo in pred njimi izvajajo razne grimase, le redko katerega pa jim uspe zlomiti. Najbrž tudi zato, ker morajo, če se nasmehnejo, plačati kazen v višini slabih 200 evrov. Ker vroče uniforme nosijo v vseh vremenskih razmerah, stražarji poleti pogosto izgubijo zavest.A med urjenjem se naučijo, kako pravilno pasti na tla – z obrazom navzdol in orožjem trdno v rokah.