Kralj Karel III. bi se ga rad znebil, a Princ Andrew o selitvi ne razmišlja

V začetku leta je kralj Karel III. odločil, da njegov osramočeni brat princ Andrew, ki vse od škandala zaradi prijateljevanja z zdaj že pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom živi večinoma proč od oči javnosti, ne bo več prejemal letne subvencije 300.000 evrov.

Denar je deloma davkoplačevalski, deloma gre za prihodke kraljevih posesti, namenjen pa je članom kraljeve družine, ki zastopajo monarhijo ob vseh mogočih priložnostih in zato običajne službe, ki bi jim zagotavljala preživetje, ne morejo imeti. Toda Andrew monarhije ne zastopa več, zato je Karel III. prepričan, da mu nadomestilo ne pripada, denar pa naj si začne služiti drugače. Dokler si vojvoda Yorški ne najde novega vira zaslužka, je zato ogrožen tudi njegov dom. Andrew namreč že 20 let živi v dvorcu s 30 spalnicami v Windsorju, ki mu ga je kraljica dala v najem za 55 let, že samo stroški pa bi bili brez omenjene subvencije za princa prevelik zalogaj.

Vojvoda Yorški noče zapustiti hiše, kjer sta odraščali njegovi hčerki. FOTO: Denis Balibouse, Reuters

Kljub temu Andrew menda ne razmišlja o selitvi, vsaj ne pred iztekom 55 let, saj mu dvorec pomeni izjemno veliko. V njem sta odrasli njegovi hčerki, med konci tedna v njem čas preživlja z vnuki, nanj ga veže še kup drugih spominov. Vse to pa kralja Karla III. menda ne gane in je bratu že jasno povedal, da se do jeseni preseli v veliko manjšo hišo na posestvu Frogmore, kjer sta zakonsko življenje pred leti začela princ Harry in Meghan Markle. Trenutno še Andrewov dvorec v Windsorju pa namerava kralj podariti svojemu nasledniku princu Williamu in njegovi družini, ki trenutno biva v »stanovanju« z 20 sobami v dvorcu Kensington.