Princ pozorno spremlja nečakovo kariero

Britanski princ Andrew ima menda dovolj tega, da je pri rojakih vedno manj priljubljen, družina pa ga je povsem izobčila. Vse to čeprav se zadnje mesece ne izpostavlja v javnosti, kadar se že mora udeležiti uradnega dogodka, pa se trudi vesti čim lepše.

Na kraljičinem pogrebu ni smel nositi uniforme. FOTO: Leon Neal, Reuters

Princa prav tako boli, da je po škandalu, ki si ga je zakuhal zaradi prijateljevanja z Jeffreyjem Epsteinom in obtožb ene od njegovih žrtev, da je z njo občeval, ko je bila še mladoletna, ostal brez njemu dragih dobrodelnih organizacij. Zdaj mu grozi še, da mu bo kralj Karel III. ukinil prihodek. Zaradi vsega tega je po navedbah peščice prijateljev, ki mu ostajajo zvesti, vedno bolj depresiven in v domovini zase ne vidi več prihodnosti.

»Rad bi kaj ustvaril, a ljudje ga ne marajo, zato se boji, da bo vse padlo v vodo. Kljub temu menda nekaj pripravlja, nekaj, za kar je prepričan, da mu bo povrnilo ugled, kaj je to, bo predvidoma znano v naslednjih mesecih,« je britanskim medijem povedal vir blizu Andrewa. Princ, ki je pred dobrimi 14 dnevi dopolnil 63 let, menda kuje tudi rezervni načrt, če mu z omenjenim ne bi uspelo. In sicer naj bi pozorno spremljal vsak gib svojega nečaka princa Harryja, ki prav tako ne zastopa več britanske monarhije, temveč si z ženo na drugi strani Atlantika denar služita sama.

Od Harryja bi se rad kaj naučil. FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Rad bi kaj ustvaril, a ljudje ga ne marajo, zato se boji, da bo vse padlo v vodo.

»Tudi Andrew ima veliko povedati, zato že dlje razmišlja, da bi tudi sam napisal biografijo. Zdaj, ko je na policah Harryjeva, z zanimanjem spremlja odzive javnosti, nečakovo promocijsko kampanjo in podobno,« pravi vir iz palače in dodaja, da kraljev brat kljub temu nikoli ne bi šel tako daleč kot Harry. »Intervjuji, televizijski in drugi, niso izključeni, a nikoli se ne bi odločil za dokumentarno oddajo ali film o sebi, kot sta to storila zakonca Sussex. Čeprav ga mnogi enačijo s Harryjem, češ da sta oba problematična, je bil Andrew vzgojen povsem drugače, monarhijo spoštuje, zato zanj razkrivanje družinskih skrivnosti ne pride v poštev.«