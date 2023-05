Zaradi Harryja vložili tožbo: menda priznal uživanje prepovedanih substanc

Člani vplivne konservativne organizacije Heritage Foundation so pred dnevi zoper administracijo ameriškega predsednika Joeja Bidna vložili tožbo, s katero zahtevajo javno razkritje prošnje za vizum, ki jo je pred selitvijo v Združene države Amerike predložil princ Harry. Za ta korak so se odločili, potem ko zgolj z dopisom, ki so ga naslovili na oddelek za domovinsko varnost in v njem zahtevali enako, niso dosegli želenega rezultata, saj so z vlade sporočili, da gre za prinčeve osebne podatke, ki da jih niso dolžni razkriti. Omenjena organizacija se sklicuje na zakon o svobodi obveščanja, po katerem bi prošnja morala biti javno objavljena.

Zakonca Sussex sta se v Kalifornijo preselila pred tremi leti. FOTO: Benjamin Westhoff/Reuters

Kot smo že pisali, so se vplivni konservativci obregnili ob Harryjevo javno razkritje, da je užival prepovedane droge, med njimi kokain, marihuano in halucinogene gobe, to je počel tako v Veliki Britaniji kot ZDA. Eno od vprašanj na prošnji za ameriški vizum se nanaša prav na uživanje nedovoljenih substanc in tistim, ki to priznajo, prošnjo praviloma zavrnejo. Princ Harry kljub temu že tri leta uživa življenje v Kaliforniji, zato organizacijo zanima, ali je princ v prošnji lagal ali pa zanj zaradi njegovega položaja veljajo drugačna pravila kot za običajne smrtnike. Kot kaže, gre za slednje. Čeprav sodišče še ni odločilo, ali naj se vsebina prijave objavi ali ne, je britanskim medijem vir blizu Harryja namreč povedal, da je princ na prošnji »na vsa vprašanja, tudi tista, povezana z drogo, odgovoril po resnici«. Tudi če to drži, je 38-letnik v težavah, je prepričan britanski pisatelj Andrew Lownie, ki že leta spremlja življenje na britanskem dvoru. »Zahteva organizacije, ki je po mojem mnenju povsem razumna, se lahko za Harryja izkaže kot izredno problematična. Ni prav, da obstaja en zakon za vse, le on je izjema.« Enako menijo člani Heritage Foundation, ni pa znano, kaj nameravajo storiti, če jim sodišče ugodi in se izkaže, da so princu v ZDA dovolili kljub priznanju, da je užival prepovedane substance.