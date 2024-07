Konec zveze med Nadiyo Bychkovo in Kaiem Widdringtonom: »To je srce parajoče«

Odlična plesalka Nadiya Bychkova je pred leti živela v Sloveniji, nato pa se je preselila v London, saj so jo povabili v britanski plesni šov Strictly Come Dancing. Tam je spoznala plesalca Kaia Widdringtona, s katerim je bila povezana tako romantično kot poslovno. Z njim je začela plesni šov Once Upon A Time. Bila pa sta tudi par. A po poročanju britanskega portala The Sun, se je njuna ljubezenska zveza končala.

Kot so zapisali pri The Sunu, so prijatelji dejali, da se je par razšel po dveh »blaženih« skupnih letih, v to pa naj ne bi bila vpletena nobena tretja oseba.

»To je srce parajoče,« je po poročanju omenjenega portala dejal eden izmed prijateljev. »Po nekaj težkih tednih sta se usedla skupaj in se odločila, da bosta končala,« je dejala neimenovana oseba in dodala, da si še naprej ostajata blizu in da sta odločena, da razhod ne bo imel vpliva na njun prej omenjeni plesni šov Strictly.

The Sun dodaja, da sta imela skupaj psa angleškega Bulldoga z imenom Snoopy. Skupnih otrok sicer nista imela.

Bychkova je bila po selitvi na Otok večkrat opažena v družbi znanih. Fotografski objektiv jo je ujel v družbi princese Beatrice. Pa tudi v družbi legendarnega francoskega modnega oblikovalca Jeana Paula Gaultierja, ki je s svojimi oblekami do danes pustil velik pečat, zelo znani pa so tudi parfumi, ki so izdani pod njegovim imenom.