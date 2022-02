Komaj si je opomogel od sinove smrti, zdaj pričakuje osmega otroka, petega v letu dni (VIDEO)

Nick Cannon je pred kratkim priredil zabavo na plaži, da bi v prazničnem vzdušju razkril spol otroka, ki ga pričakuje z manekenko Bre Tiesi. Srečen par pričakuje fantka, in medtem ko bo zanj to že osmi otrok, je Bre noseča prvič.

Ta novica prihaja le mesec dni po tem, ko je Nikov najmlajši sin – petmesečni Zen – umrl zaradi možganskega tumorja. Slavni 41-letnik je v svoji oddaji v ponedeljek povedal, da je vedel, da je Bre noseča, še pred smrtjo malega Zena, da pa tega ni želel objaviti, saj je spoštoval proces žalovanja Zenove mame, Alice Scott. »Ves čas sem razmišljal, kako naj to delim, kdaj je pravi trenutek. Nihče ni pričakoval, da bo Zen umrl … Vse je bilo tako nepričakovano. Res sem želel spoštovati proces žalovanja Alison in tudi Bre je to želela – vzdržala se je objav na družbenih omrežjih. Rada razkriva podrobnosti iz svojega življenja v javnosti, a kljub temu je to skrivala,« je dejal Cannon.

Tako Bre kot Nick sta na intimnem slavju v Malibuju nosila belo, ni pa jasno, kdaj je par, ki se sicer pozna že najmanj šest let, začel svojo romanco. Lepa vplivnica je trenutno na čelu uspešne aplikacije Body By Bre, je pa tudi licencirana nepremičninska agentka in del Cannonovega podcasta Wild N Out Girl.

Cannon je poliamorist

Če se sprašujete, od kod Nicku toliko otrok, sploh glede na to, da je razmeroma mlad, naj vam zaupamo, da je poliamorist, torej ohranja intimne odnose z več ženskami hkrati s soglasjem vseh sodelujočih.

Cannon, bivši mož Mariah Carey, s katero ima dva otroka, ima trenutno štiri različne družine s štirimi ženskami – Abby De La Ross, Brittany Bell, Alice Scott in že omenjeno Bre. Z Brittany je decembra 2020 dobil hčerko Queen, z njo ima tudi triletnega sina Golden, Abby mu je lani rodila dvojčka – Zillion in Zion, z Alice je imel sina Zena.