Umrl petmesečni sin Nicka Cannona

»Danes je poseben dan in ne bo lahko. Nikomur še nisem povedal tega,« je dejal voditelj Nick Cannon v šovu in pokazal fotografijo sinčka Zena. »Pri dveh mesecih se mi je zdelo, da ima težave s sinusi in nekoliko večjo glavo. Peljala sva ga na pregled in mislila, da bo rutinski pregled. Rekli so, da so njegovi sinusi povsem normalni, a da ima drugo bolezen. V možganih se mu je nabirala tekočina in izkazalo se je, da ima tumor.«

Zena so operirali, vendar mu niso mogli pomagati. »Celotni družini sem hvaležen, da je bila tako ljubeča. Bil je kot moji drugi otroci. A sledil je preobrat. Tumor je začel hitreje rasti in vedeli smo …« Povedal je še, da so konec tedna preživeli skupaj in da ga je v nedeljo zadnjič držal v naročju. To razkritje je seveda pretreslo občinstvo v studiu in pred malimi zasloni.

Cannon ima sedem otrok, rodile so jih štiri ženske. Zen je na svet prijokal 23. junija. Rodila ga je manekenka Alyssa Scott. Dva dni pred njegovim rojstvom sta na svet prijokala še dvojčka Zion Mixolydian in Zillion Heir, ki ju je rodila glasbenica Abby De La Rosa. Ima tudi dva otroka z manekenko Brittany Bell, sina, ki mu je ime Golden, in hčer Powerful Queen. Najstarejša sta dvojčka, ki sta se rodila v njegovem zakonu z Mariah Carey. Monroe in Morroccan Scott sta stara 10 let.