Komaj je prisegel kot kralj, pa jih že skrbi: kaj se dogaja s Karlovimi rokami?

Britanci se privajajo na novo resničnost. Danes je pred posebnim svetom kot kralj prisegel novi kralj Karel III. Prisega je potekala pod budnim očesom javnosti, vse skupaj so namreč prvič predvajali po televiziji in na spletu.

Zdaj ko so vse oči uprte vanj, pa se mnogi že sprašujejo o tem, ali bo zmogel nove izzive, ki so pred njim. V javnosti so se namreč pojavile fotografije njegovih rok, ki vzbujajo velike skrbi. Na fotografijah ima Karel III. močno pordele in otekle prste na rokah. Mnogi namigujejo, da bi bil lahko znak, da ima hude zdravstvene težave.

Dejstvo je, da Karel III. ni mladenič, šteje namreč že 73 let. Zdravniki, ki so spregovorili za britanske medije in komentirali Karlovo stanje, so dejali, da bili lahko otekli prsti simptom več stanj. Med njimi je edem ali zastajanje vode. Običajno do tega prihaja na spodnjih okončinah, nogah in gležnjih, a lahko se pojavi tudi na dlaneh in prstih. Zdravnik Gareth Nye je dejal, da je to zelo pogost pojav pri starejših od 65 let.

Oteklina in rdečina na dlaneh pa bi lahko bili tudi simptom kakšne bolezni, izpostavil je artritis. Gre za zelo pogosto bolezen starejših od 60 let, ki prizadene sklepe. Mogoče pa je tudi, da je to stranski učinek kakšnih zdravil.

Še najbolj od vseh razlogov pa bi žalujoče Britance zagotovo pomirilo pojasnilo, da je to preprosto znak starosti. Ker mnogi že špekulirajo in namigujejo, da novi kralj ni najboljšega zdravja, je zdravnik že pojasnil, da je kralj povsem dobrega zdravja in da je razlog za otekle prste starost.