Kolinda bo zaigrala v TV-nadaljevanki

Nekdanja hrvaška predsednicaje za hrvaške medije potrdila, da bo imela manjšo vlogo v eni od epizod televizijske nadaljevanke Dar-Mar. Igrala naj bi samo sebe. Zaradi pogodbe, ki jo podpisala z Nova TV, ni mogla razkriti več podrobnosti o svoji vlogi, je danes poročal Jutarnji list. Časnik piše, da je 52-letna Grabar-Kitarovićeva dobila epizodno vlogo (cameo). To pomeni, da se bo kot znana osebnost iz javnega življenja na kratko pojavila na zaslonu. »Sijajno sem se zabavala na snemanju. Zato sem tudi sprejela vlogo,« je dejala. V časniku domnevajo, da bo vloga Grabar-Kitarovićeve povezana z likom deklice, ki si v nadaljevanki želi biti predsednica države in ima v svoji sobi njen veliki poster.Humoristično nadaljevanko so začeli predvajati oktobra. Spremlja dogodke policijske poveljnice in njenih kolegov, ki delajo na majhni policijski postaji v izmišljenem odročnem kraju. Prvo epizodo je spremljalo 550.000 gledalcev ali 39,9 odstotka. Doslej so predvajali 35 epizod nadaljevanke. Epizoda z Grabar-Kitarovićevo bo na sporedu januarja.Nekdanja hrvaška predsednica je bila septembra operirana na hrbtenici. Kot je povedala v nedavnem pogovoru za televizijo N1, je med okrevanjem pripravljala doktorat. Grabar-Kitarovićeva je januarja letos izgubila v drugem krogu predsedniških volitev. Julija je bila izbrana za članico Mednarodnega olimpijskega komiteja.