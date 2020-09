Kolinda v bolnišnici: Izgubljala sem ravnotežje, težko sem jedla

Nekdanja hrvaška predsednica, se je preko svojega Facebook profila javila po operaciji, na kateri je bila pred kratkim.»Dragi vsi, javljam se vam iz KBC Rebro Zagreb po operaciji stenoze spinalnega kanala vratne hrbtenice z mielopatijo in radikulopatijo. Gre za sprednjo vratno discektomijo s fuzijo in vsadki. Za njihovo skrb sem najprej hvala celotni zdravniški ekipi na čelu s prof.dr.in osebjem nevrokirugije KBC Rebro. Hvala tudi družini, prijateljem in vsem dragim ljudem, ki so mi v teh dneh pomagali pri pripravi na okrevanje doma. Hvala vsem, ki mi pošiljate lepe želje in molitve.Ta operacija je bila potrebna, verjetno še prej. Ni šlo le za bolečino, ampak tudi za funkcionalne in motorične okvare, ki so začele vplivati na moje življenje.Vsem želim veliko zdravja in moči, še posebej vsem zaposlenim v hrvaškem zdravstvu, ki si po najboljših močeh prizadevajo, da nas zaščitijo in ozdravijo, posebej v teh nenavadnih časih,« je med drugim zapisala Kolinda.