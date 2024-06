Kje bo živela Melania Trump?

Viri blizu nekdanjemu prvemu paru Združenih držav Amerike v postavi Melania in Donald Trump trdijo, da ob morebitni zmagi Donalda na letošnjih predsedniških volitvah, Melania ne bo živela z njim v Beli hiši.

Domnevajo, da bo razpeta med rezidenco Mar-a-Lago v Palm Beachu in New Yorkom, sploh, če bo tam njun sin Barron v jeseni začel obiskovati univerzo.

V prestolnico naj bi prihajala le zaradi protokolarnih obveznosti, kot so državniške večerje in drugi dogodki.

Če se bodo te napovedi uresničile, bo to prekinitev tradicije, kakršni Združene države Amerike še niso bile priča. Prvič v zgodovini bi se namreč zgodilo, da predsednik in njegova žena ne bi bivala skupaj v Beli hiši.

»Še bolj se je odmaknila od moža in družabno- politične scene v Washingtonu,« je za ameriški novičarski portal Axios povedala Kate Andersen Brower, avtorica številnih knjig o prvih damah.

»Jasno je, da sovraži Washington,« je dodala.

Melania se sicer od tedaj, ko sta z možem leta 2021 zapustila Belo hišo, ne pojavlja pogosto v javnosti, le redko je prisotna na dogodkih, povezanih s kampanjo.

Več kot opazna je bila njena odsotnost na sodnem procesu proti Donaldu, ki se je odvijal na Manhattnu.

In če bi Trump na novembrskih volitvah zmagal, poznavalci menijo, da ni pričakovati, da bi se vrnila v Zahodno krilo in se pogosto pojavljala v prestolnici. Tudi njun sin Barron ne bo živel tam, saj bo začel v jeseni obiskovati univerzo.

Mary Jordan, sourednica Washington Posta in avtorica knjige o Melanii z naslovom Umetnost dogovora: zamolčana zgodba o Melanii Trump (The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump) je prepričana, da:

»Melania počne, kar Melania hoče početi. Njena vloga ni izvoljena, ni plačana, igra po svojih pravilih in zato izstopa bolj, kot katera koli prva dama v ameriški zgodovini.«