Kim Kardashian obtožili, da laže: je to res ustvarila mala North?

je znova poskrbela, da se govori o njej in njeni družini. Tokrat je javnost razburila z objavo fotografije, na kateri je čudovita slika pokrajine, ki naj bi jo naslikala njena sedemletna hči. Mnogi so prepričani, da to nikakor ni njeno delo. »Hči in njena najboljša prijateljica sta imeli tečaj slikanja, kjer so spodbudili njun potencial in kreativnost,« je zapisala ob fotografijo in dodala 'moja mala umetnica North'.Nekateri na dvomijo, da je to delo North, sliko celo primerjajo z izdelkom znanega umetnika, drugi pa Kim očitajo, da laže in zavaja javnost, samo da bi pritegnila pozornost. Vse obtožbe so jo močno prizadele, zato se zdaj na vse pretege trudi in brani North in njen talent.»Prosim, prenehajte se sramotiti z vso negativnostjo in dovolite otrokom, da so odlični. To je naslikala North in pika.« Oglasila se je tudi, mati deklice, s katero je North obiskovala tečaj slikanja. »Žal mi je, da moram to komentirati, a očitno ljudje vlagajo veliko energije v to, ali sta moja hči in njena najboljša prijateljica res naslikali sliko, ki smo jo ponosni starši delili. Dekleti obiskujeta tečaj slikanja, kjer se učita uporabljati oljne barve. Več tednov sta posvetili eni sliki in sta izjemno ponosni na končni izdelek.« Po njenem mnenju negativni komentarji ubijajo otroško željo, ustvarjalnost in potencial.