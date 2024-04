Kevin Bacon je obiskal footloosersko šolo

Ameriški igralec Kevin Bacon se je prejšnji konec tedna vrnil na srednjo šolo v Utahu, kjer je pred štirimi desetletji posnel kultni film Footloose. Bacon je celo poplesoval na poti do odra na športnem igrišču srednje šole Payson, da bi pozdravil dijake pred verjetno zadnjim šolskim maturantskim plesom, preden jo bodo prihodnjo pomlad porušili. »Pregovorili ste me,« je dejal Bacon na videoposnetku, ki ga je objavila televizijska mreža ABC 4 iz Salt Lake Cityja. »Super je videti takšno predanost. Prav tako mislim, da je prav neverjetno videti moč tega filma pri združevanju ljudi.«

Bacon je v filmu Footloose iz leta 1984 igral najstnika iz Chicaga, ki se je preselil v majhno mesto in se boril proti prepovedi plesa. Dijaki srednje šole Payson so soboto sklenili z maturantskim plesom, seveda na temo Footloosa, prav tako, kot se je končal film.

Hollywoodski zvezdnik je pomagal polniti dobrodelne pakete. FOTO: Melissa Majchrzak/St. George News

1984. so ga posneli.

Prebojni film za mladega igralca FOTO: Paramount

Dobrodelna kampanja

V Paysonu, ki leži slabih sto kilometrov južno od Salt Lake Cityja, živi približno 21.000 ljudi. Ravnatelj tamkajšnje srednje šole Jesse Sorenson je povedal, da so učenci že več let poskušali prepričati Bacona, naj jih obišče. Vse skupaj se je začelo kot lahkoten poziv na družbenih omrežjih, a je prerasel v kampanjo celotne lokalne skupnosti, ki se je povezala tudi z Baconovo dobrodelno organizacijo SixDegrees.org, je dejal Sorenson.

Dijaki so se dogovorili, da bodo pomagali pripraviti 5000 paketov za SixDegrees.org, da bi prepričali Bacona, da jih obišče. Dijaki in dijakinje so več tednov pisali sporočila upanja za lastnike vsakega paketa in pri tem sodelovali s filmsko komisijo Utaha in Baconovo organizacijo, da bi zbrali denar in donacije v obliki toaletnih pripomočkov, oblačil in drugih predmetov, ki so jih nato dali v nahrbtnike, je povedal Sorenson. Tudi Bacon je skupaj s približno 700 srednješolci in 300 člani lokalne skupnosti pomagal polniti torbe.

Sorenson, ki je leta 1995 diplomiral na srednji šoli v Paysonu, je dejal, da didžeji na maturantskih plesih vedno predvajajo pesem Footloose, dijaki pa poustvarijo Baconov ikonični ples iz filma. Starejši prebivalci radi pripovedujejo zgodbe o tem, da so bili statisti v filmu, in turistom z veseljem pokažejo točke v Paysonu, ki so bile prikazane v filmu. »To je nekaj, na kar so ponosni in jih še zdaj zabava,« je dejal ravnatelj.