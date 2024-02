Kdo je princeso Diano v resnici potisnil v nesrečen zakon

Kraljeva biografinja Ingrid Seward v svoji novi knjigi z naslovom Moja mama in jaz: ozadje zgodbe kralja in pokojne kraljice (My mother I: The inside story of the king and our late queen) piše, da je oče John Spencer hčerko Diano le mesec dni pred velikim dnem, čeprav so jo obdajali dvomi, prepričal, naj ne odpove poroke s tedaj še princem Charleosm.

V odlomku iz knjige, ki ga je objavil Daily mail trdi, da je Diana mesec dni pred poroko julija 1981 prisostvovala na zabavi za 21. rojstni dan princa Andrewa na gradu Windsor. Upala je, da se bo zavrtela s svojim zaročencem princem Charlesom.

»A njen zaročenec je cel večer hodil med gosti in se trudil, da bi govoril s čim večjim številom ljudi,« piše avtorica.

»Diana je bila obupana. Njen zaročenec je bil večino preteklega tedna v Ameriki in očitno je bilo, da nima nobene želje plesati z zaročenko.

Čustveno izčrpana Diana se je spogledovala s tem in onim moškim, na koncu je plesala sama.«

V naslednjem odlomku avtorica piše, da se je Diana po zabavi odpravila k njenemu očetu. Bila je jezna, razočarana, vznemirjena in ni se več imela namena vračati na dvor. Kar je zadevalo nje, ne bo nič s poroko.

A ko je svojo odločitev pojasnila očetu, je bil ta zgrožen.

»Potem ko jo je pomiril, ji je dejal, da ne sme razdreti zaroke z bodočim kraljem, sploh ne tedaj, ko je bilo do poroke manj kot mesec dni,« piše Ingrid.

Oče jo je vprašal, ali ni to nekaj, kar si je vedno želela in jo spomnil, da je ona govorila, da je Charles človek, ki ga ljubi in ga hoče vedno imeti ob sebi.

»Po potokih solza in razočaranju se je Diana pustila prepričati,« piše v knjigi.

»Ni mogla z gotovostjo trditi, da še želi postati valižanska princesa. A bila je dovolj mlada, da je verjela v srečne konce, kljub temu da ji je instinkt govoril, da tega ne bo dočakala. Stara je bila komaj 19 let,« navaja Sewardova.

Diana in Charles sta se poročila 29. julija leta 1981 v katedrali Sv. Paula v Londonu, le pet mesecev po objavi zaroke. Ločila sta se leta 1996, leto dni kasneje se je Diana usodno ponesrečila v Parizu.

Njuno poroko je preko malih zaslonov spremljalo več kot 750 milijonov ljudi iz 74. držav.

Diana je Edwardu Mortonu za knjigo Diana: njena zgodba leta pripovedovala:

»Bila sem tako zaljubljena v svojega moža. Verjela sem, da sem najsrečnejše dekle na svetu. Verjela sem, da bo skrbel zame.«

O sami poroki je povedala:

»Bil je raj, a bila sem tako nervozna. Ko sem hodila proti oltarju, sem bila prepričana, da vsi vidijo, kako se mi šibijo kolena.«