Poglejte, katere šale ni smela povedati na oskarjih

Ameriška igralka in humoristka Amy Schumer, ki je letos med drugimi vodila podelitev nagrad ameriške filmske akademije je za ameriške medije razkrila, katere šale ji na prireditvi niso dovolili povedati. Tako je v svojem slogu med nastopom v Las Vegasu razkrila: »Niso mi dovolili povedati te šale, lahko pa nekdo pride na oder in prisoli voditelju zaušnico.« Želela je povedati šalo na račun streljanja Aleca Baldwina med snemanjem njegovega filma Rust, ko je ta ponesreči ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins, ki je umrla, in hudo ranil direktorja filma Joela Souzo, ki je pristal na intenzivni negi.

Kar ji ni bilo dovoljeno na oskarjih, si je dovolila na nastopu v Las Vegasu pred nekaj dnevi, čeprav so ji odvetniki svetovali, naj teh šal ne uporabi. »Ne glej gor, je naslov filma, meni se zdi bolj primeren naslov: Ne glej v puškino cev Aleca Baldwina.« (Seveda šala malce izgubi s prevodom, zato je tukaj še original: Don’t Look Up is the name of a movie? More like don’t look down the barrel of Alec Baldwin’s shotgun.«)

Se pa film z naslovom Don’t Look Up ni povsem izognil posmehovanju Schumerjeve, saj je nedovoljeno šalo predrugačila v tole: »Don’t Look Up je nominiran. Ugibam, da člani akademije niso pogledali filmskih kritik.« (»Don’t Look Up is nominated. I guess the Academy members don’t look up reviews!«)

Ni pa bila šala o Baldwinu edina, ki so ji jo prepovedali. Igralka ni smela duhovičiti niti o obtožbah spolnega nadlegovanja o Jamesu Francu in o Jou Roganu.