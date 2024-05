Znana lokacija nastanka Mone Lize

Pokrajina za Mono Lizo renesančnega mojstra Leonarda da Vincija je od nekdaj sprožala neskončne razprave, pri čemer so nekateri umetnostni zgodovinarji menili, da je okolica izmišljena in idealizirana, drugi pa so trdili, da gre za točno določene italijanske lokacije. Geologinja in renesančna umetnostna zgodovinarka Ann Pizzorusso pa je prepričana, da je končno razrešila skrivnost ene najbolj znanih slik na svetu.

Po njenem dobro utemeljenem mnenju je Leonardo naslikal več prepoznavnih značilnosti mesta Lecco na bregu jezera Como v pokrajini Lombardija na severu Italije. Pizzorussova je primerjala most, gorovje in jezero na Moni Lizi z mostom Azzone Visconti iz 14. stoletja, s pogledom na jugozahodne Alpe in z jezerom Garlate, za katero je znano, da ga je Leonardo resnično obiskal pred 500 leti.

Mona Liza je najslavnejši portret na svetu. FOTO: Louvre

Popolni dokazi

Prejšnje teorije so domnevale, da je Leonardo slikal most in cesto iz Bobbia, majhnega mesta v severni Italiji, oziroma da most na sliki stoji v pokrajini Arezzo. Ann Pizzorusso pa se osredotočanje na most ni zdelo dovolj natančno: »Takšni obokani mostovi so bili prisotni po vsej Italiji in Evropi. Samo po mostu je nemogoče določiti točno lokacijo. Vsi govorijo o mostu in nihče ne govori o geologiji. Geologi ne gledajo slik in umetnostni zgodovinarji ne proučujejo geologije. A tudi negeolog lahko zdaj vidi podobnosti.«

Pizzorussova poudarja, da so kamnine v Leccu apnenčaste in da je Leonardo svoje kamnine upodobil v sivo-beli barvi, kar je po njenem prepričanju popolno, ker je to dejanska vrsta kamnine v tem delu Italije. Dodala je še, da v nasprotju z Leccom ne Bobbio ne Arezzo nimata jezera. »V Leccu imamo res popolne dokaze,« je dejala.

V svoji prejšnji raziskavi o da Vinciju se je lotila proučevanja obeh različic Madone v votlini – tiste v pariškem Louvru in replike v Narodni galeriji v Londonu. V slednji ustanovi so do leta 2010 menili, da je slika, ki je v njihovi zbirki, v glavnem delo Leonardovih pomočnikov, po restavriranju pa so razglasili, da je Leonardo morda celotno sliko naslikal sam. Analiza rastlinstva in geologije v pokrajini okoli osrednjih figur, ki jo je opravila Pizzorussova, je oživila razpravo o Madoni v votlini. Kakor je razložila geologinja in umetnostna zgodovinarka, je »botanika v različici iz Louvra popolna, saj prikazuje rastline, ki bi uspevale v vlažni, temni jami. Toda rastline v londonski različici so netočne. Nekatere v naravi ne obstajajo.« Opozorila je, da je Leonardo svoje učence vedno prepričeval o pomembnosti natančnega upodabljanja narave.

Pizzorussova je primerjala Leonardov most z Leccovim mostom Azzone Visconti iz 14. stoletja. FOTO: osebni arhiv Ann Pizzorusso

Za svojo najnovejšo raziskavo Mone Lize je Pizzorussova obiskala mesto Lecco in sledila Leonardovim stopinjam: »Iz njegovih zapiskov vemo, da je veliko časa preživel v raziskovanju območja mesta Lecco in pokrajine severno od njega.«

Pozitivni sprejem

Njene ugotovitve so že naletele na pozitiven odziv stroke. Direktor organizacije ArtWatch UK Michael Daley je o dognanjih Pizzorussove dejal: »Ker svoje znanstveno znanje uporablja v dobri veri, so njena opažanja pri Leonardu – najbolj znanstvenem umetniku vseh časov – resnično pomembna. Umetnostni zgodovinarji ugibajo, kje je bila naslikana Mona Liza. Kdor koli vidi most, misli, da je bil tam. Toda Pizzorussova je prepričljivo določila lokacijo z dokazom o Leonardovi prisotnosti na tem območju, geologijo pokrajine in seveda s samim mostom.«

Da Vinci je naslikal več prepoznavnih značilnosti mesta Lecco na bregu jezera Como v pokrajini Lombardija na severu Italije.

Strokovnjak za dela da Vincija Jacques Franck, ki je delal tudi kot svetovalec v Louvru, se pridružuje njegovemu navdušenju: »Niti za sekundo ne dvomim, da ima Ann Pizzorusso prav v svoji teoriji glede na njeno popolno poznavanje italijanske geologije in krajev, po katerih je Leonardo potoval v svojem življenju in ki bi lahko ustrezali hriboviti pokrajini na Moni Lizi.«

Ann Pizzorusso je svoje dokaze minuli konec tedna predstavila tudi na geološki konferenci v Leccu. »Dejansko sem evforična zaradi teh ugotovitev. Obstaja zelo velika verjetnost, da je Leonardo da Vinci naslikal pokrajino na Moni Lizi prav na mestu, kjer poteka naša konferenca,« je dejala pred srečanjem.