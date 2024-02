Kateri znani so se poročili ali zaročili na valentinovo? Ni jih malo

Praznik zaljubljencev oziroma valentinovo, kot mu tudi rečemo, je za številne pare zelo poseben. Še toliko bolj za tiste, ki so se na valentinovo tudi poročili ali zaročili. In takšnih ni malo. Med njimi najdemo kar nekaj znanih osebnosti. Poglejmo katere.

Sharon Stone z zvezdniškim pridihom

Na dan ljubezni sta se poročila filmska igralka Sharon Stone in urednik časnika San Francisco Chronicle Phil Bronstein, poroča spletna stran gloria.hr, ki se v svojem članku sklicuje tudi na Entertainment Weekly. Kot je zapisala, sta bila med gosti na poroki tudi Melanie Griffith in Arnold Schwarzenegger. Zvezdniškega pridiha torej ni manjkalo. Filmska igralka je bila z Bronsteinom poročena šest let, nato pa sta se ločila. Zvezdnica sicer verjame, da se bo letos zaljubila.

Sharon Stone ima za sabo dva propadla zakona. FOTO: Danny Moloshok Reuters

Sharon Stone ima za sabo še en neuspešen zakon. Poročena je bila s scenaristom Michaelom Greenburgom, a se je tudi njuna skupna zgodba končala.

Po poročanju spletne strani gloria.hr sta se na valentinovo poročila znana filmska igralca Dennis Quaid in Meg Ryan. Zvezdnika sta si poročna prstana zamenjala leta 1991, čez deset let pa sta se ločila.

Omenjena spletna stran izpostavlja tudi poroko slavnega glasbenika Liama Gallagherja, ki je svojo partnerico Nicole Appleton, oženil leta 2008. Je bil pa z njo sicer od leta 2000. Omenja tudi poroko supermanekenke Adriane Lima in košarkarja Marka Jarića, ki sta se poročila pred petnajstimi leti na zasebni ceremoniji.

Lepotica Adriana Lima ve, kako je, ko se poročiš na valentinovo. FOTO: Gonzalo Fuentes Reuters

Od znanih so se po poročanju spletne strani businessinsider.com na valentinovo poročili tudi francoski poslovnež François-Henri Pinault z igralko Salma Hayek ter glasbenik Tommy Lee, ki je bil v zvezi tudi s Pamelo Anderson, z vplivnico Brittany Furlan.

Zaroke na valentinovo

Nekateri znani so se na valentinovo le zaročili. Po poročanju spletne strani hellomagazine.com sta med njimi igralec Orlando Bloom ter pevka Katy Perry. Slednja je o svoji zaroki govorila v oddaji Jimmy Kimmel Live.

Leta 2014 sta se na valentinovo zaročila tudi pevka Christina Aguilera in filmski producent Matthew Rutler, poroča spletna stran businessinsider.com. Dodaja, da sta se zaročila, ko sta bila na počitnicah, in da še danes nista poročena. Omenja tudi zaroko leta 2009 igralca Vinca Vaughna in nepremičninske agentke Kyle Weber.

Letos valentinovo pade na neugoden dan za poroke, in sicer na sredo. Ko bo ponovno padel na soboto, lahko pričakujemo veliko porok na ta dan. Tudi takšnih, na katerih bodo znane osebnosti.