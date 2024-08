Kate Winslet ni sram kameri pokazati obročev okrog trebuha

Kate Winslet je vedno veljala za bolj močno igralko, čeprav pri slabih 170 centimetrih višine tehta zdravih 63 kilogramov. A v bleščečem svetu Hollywooda veljajo vse, ki se ne zmorejo stlačiti v najmanjše konfekcijske številke, za močnejše in neredko poslušajo opazke na račun svoje teže. Nič drugače ni bilo s Kate, ki je od režiserjev nemalokrat slišala, naj za vlogo shujša, kar je kot mlado in naivno dekle pogosto tudi upoštevala. A nič več. Bolj ko se približuje abrahamu, ki ga bo srečala prihodnje leto oktobra, bolj je samozavestna in bolj udobno se počuti v svoji koži. Ko je tako eden od ustvarjalcev zadnjega filma z naslovom Lee med snemanjem stopil do nje in predlagal, naj sedi bolj vzravnano, da bi bili obroči okrog njenega trebuha manj vidni, je Kate njegov predlog jasno zavrnila.

V svoji koži se počuti čedalje bolj udobno. FOTO: Hollie Adams/Reuters

»Snemali smo prizor, ko Lee v bikiniju sedi na klopi, in eden od ekipe je med pavzo prišel do mene in rekel, da bi bilo najbrž boljše, če bi se nekoliko zravnala. Pa sem ga vprašala, če bi bilo to boljše zato, ker bi bil moj trebuh potem bolj raven. Niti slučajno! Tako sem sedela namenoma, mislim, da smo se vsi prenajedli 'popolnih' teles, ki nimajo nič skupnega z realnostjo, in sama pri tem ne bom sodelovala. Ženske, ki jih upodabljam jaz, so ženske, ne plastične stvaritve s popolnimi merami,« je dejala za revijo Harper's Bazaar, za katero je tudi pozirala skorajda povsem nenaličena.

50 LET bo dopolnila prihodnje leto.

Oskarjevka v omenjenem filmu, ki je na velika platna prišel lani, igra Lee Miller, nekdanjo manekenko, ki je med drugo svetovno vojno postala vojna fotografinja. In čeprav je bila Millerjeva manekenka in je imela zavidljivo postavo, je Kate poudarila, da so bili lepotni ideali takrat drugačni, kot trlica suha ženska bi bila v tistem času videti nenavadno. Tudi sicer se Kate ne brani vlog, ki od nje zahtevajo, da je na platnu videti vse prej kot popolno, pravzaprav jih pozdravlja.

V mlajših letih so jo komentarji režiserjev prizadeli. FOTO: Dan Chung/Reuters

»Ponosna sem na svoje telo, na svoj obraz. Vsaka guba pripoveduje mojo življenjsko zgodbo, vsaka pega in druge reči, ki jim mnogi pravijo nepravilnosti. To sem jaz, na misel mi ne pade, da bi kar koli prekrivala,« je bila jasna igralka, ki je med snemanjem serije Mare Of Easttown zavrnila ponudbo režiserja, da bi v prizoru, v katerem je morala biti gola, njen trebuh računalniško naredil malce bolj raven.

»Da si ne bi drznil, je bilo vse, kar sem odgovorila, in hitro je razumel, da mislim resno,« je dejala Kate, zaradi katere so morali popravljati tudi promocijski material za omenjeno serijo, saj so se ji fotografije sprva zdele veliko preveč popravljene. »Če ste najeli mene, naj bom na fotografijah jaz. Vem, koliko gub imam okrog oči, in to zagotovo nista dve,« je bila jasna 48-letna zvezdnica, ki opaža, da se dojemanje ženskih oblin ter predvsem sprejemanje vseh vrst teles močno spreminja, in to v pozitivno smer.

Mislim, da so se ženske končno začele sprejemati in ne dovolijo, da jim drugi govorijo, kako naj bodo videti.

»Mislim, da so se ženske končno začele sprejemati in ne dovolijo, da jim drugi govorijo, kako naj bodo videti. Moja generacija je odraščala z mamami, ki se niso nikoli pogledale v ogledalo in rekle 'o, danes sem pa videti dobro'. Ne, moja mama je vedno tarnala, da česa ne more nositi, da je njena zadnjica v nečem videti prevelika, pa seveda trebuh in tako dalje. Danes se to spreminja in ob tem čutim močno olajšanje,« pravi Britanka in dodaja, da se vsako leto počuti bolj udobno v svoji koži, s tem je mnenja drugih niti malo ne ganejo.