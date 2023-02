Karla III. na bankovcih ne bo

Kljub temu da je Avstralija ena od držav, združenih v Skupnost narodov, na čelu katerih je britanski monarh, so se v deželi tam spodaj odločili, da na njihovih bankovcih vladarjev ne bo več. Trenutno bankovec za pet avstralskih dolarjev in nekatere kovance še krasi podoba pokojne kraljice Elizabete II., ki jo bodo kmalu zamenjali s portretom kralja Karla III. A to se bo zgodilo le na kovancih, na omenjenem bankovcu pa bo po novem »avtohton avstralski motiv«, ki bo »slavil zgodovino in kulturo prvih prebivalcev te celine«, so sporočili iz tamkajšnje centralne banke.

Na nobenem od avstralskih bankovcev ne bo podobe vladarja. FOTO: Daniel Munoz/Reuters

O tem, kakšna naj bi bila ta podoba, se bodo posvetovali s predstavniki avtohtonega prebivalstva, a bo verjetno trajalo nekaj let, preden bodo izbrali podobo, natisnili nove bankovce ter jih dali v obtok. Na drugi strani bankovca bodo ohranili sliko poslopja parlamenta. Centralna banka Avstralije je tako odločila po posvetu z vlado, ki tovrstno spremembo pozdravlja, pojasnjujejo v banki. »S tem bomo vzpostavili ravnovesje. Vladar bo še naprej upodobljen na nekaterih kovancih, bankovci pa bodo predstavljali drugo plat naše zgodovine in kulture, kar se mi zdi dobro,« pravi avstralski finančni minister Jim Chalmers. Se pa z njim ne strinjajo nasprotniki tovrstne odločitve, med običajnimi državljani je teh menda kar večina, ki so prepričani, da gre za politično motivirano potezo, ki je povsem nesmiselna in se ne bi smela zgoditi.

Vloga britanskega kralja oziroma kraljice je v Avstraliji že dolgo zgolj simbolna, podobno kot v Kanadi in večini drugih nekdanjih kolonij. Kljub temu bi rade mnoge z Veliko Britanijo in njeno kolonialno preteklostjo povsem pretrgale vezi in postale samostojne republike z lastnim in samostojnim vodstvom.