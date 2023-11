Karizmatični Gordon Ramsay ima veliko razlogov za zadovoljstvo

Še noben rojstni dan zvezdniškega kuharskega šefa ostrega jezika Gordona Ramsayja ni bil tako čudovit in edinstven kot letošnji, ko jih je 8. novembra dopolnil 57. Na ta dan je namreč že v šesto (oziroma sedmo) postal očka, tako da si rojstnega dne zdaj ne deli le z enim, temveč s kar dvema svojima otrokoma.

»Kako čudovito rojstnodnevno darilo! Prosim, pozdravite Jesseja Jamesa Ramsayja, 3,45 kilograma težkega velikana,« je britanski kuharski mojster radostno novico sporočil z nekajdnevnim zamikom. In dodal, da je njegova družina zdaj popolna, saj se jim je pridružila še ena kepa ljubezni. »Trije fantje, tri dekleta. Končano!«

Ni bil povsem prepričan glede širjenja družine

Vajen je kravala, kaosa, nenehnega hrupa in vrveža. Ne le v kuhinji, tudi v družinski hiši, kjer se mota peterica, ki se je rodila iz njegove ljubezni s Tano. A ko je njegova ljubljena nedavno izrazila željo po še enem otroku, Gordon ni bil prepričan, ali bi bil vnovič kos vlogi očeta pri ne več tako mladih letih.

»Tana si želi še enega. Bom na otrokove šolske športne dogodke hodil s pomočjo preklete palice? Sošolci ga bodo spraševali, kdo je njegov dedek, on pa bo odgovoril, da je to v bistvu njegov oče,« še septembra ni bil povsem prepričan, ali je širjenje že tako precej velike družine pri njunih letih najboljša ideja. A očitno ga je Tana prepričala, saj sta se tedaj, ko je javno izrazil te dvome, v resnici že veselila naraščaja.

Zibali pred štirimi leti

Očka in mamica sta prvič postala pred četrt stoletja, ko sta se razveselila prvorojenke Megan. Čez slabi dve leti sta se ji pridružila dvojčka Holly in Jack, še dve leti kasneje je na svet prijokala Tilly, in sicer prav na rojstni dan svojega zvezdniškega očeta. 2016. ju je doletela neizrekljiva bolečina smrti še nerojenega sinka, ki bi moral biti njun peti po vrsti. Zadnjič so pri Ramseyevih zibali pred štirimi leti, ko se jim je pridružil Oscar. In ta je verjetno vzhičen, da je postal starejši bratec.

»Bilo je živce parajočih devet mesecev, a uspelo nam je in smo zdaj blagoslovljeni s tem malčkom. Družina Ramsay je zdaj nedvomno popolna!« je veselje ob prihodu Jesseja delila mamica Tana.