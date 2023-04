Kamen bodo v opatijo prenesli na skrivaj

Čez natanko mesec dni bodo Karlu III. v Westminstrski opatiji na glavo poveznili krono in tako bo tudi uradno postal vladar Velike Britanije ter držav, združenih v Skupnost narodov. Slovesnost bo polna simbolike in eden najpomembnejših simbolov, ki ne bo smel manjkati, je t. i. kamen usode ali kamen iz Scona, v Angliji mu pravijo tudi kamen kronanja. Gre za na pogled precej neugleden kos peščenjaka, ki pa so ga na Škotskem, od koder izvira, stoletja uporabljali za kronanje kraljev. Med angleško invazijo Škotske leta 1296 so ga zasegli vojaki takratnega angleškega kralja Edvarda I. in ga prenesli v Anglijo, kjer so ga začeli uporabljati za kronanje angleških in pozneje britanskih vladarjev. Kljub temu imajo mnogi Škoti, ponosni narod patriotov, ki ne skrivajo želje po osamosvojitvi, kamen za del svoje dediščine, simbol naroda in niti malo jim ni po godu, da so si ga prilastili južni sosedje.

Našli so ga le dve leti pred kronanjem kraljice Elizabete II. FOTO: Pa Pa Images, Reuters

Enakega mišljenja so bili štirje študentje, ki so leta 1950 kamen ukradli iz Westminstrske opatije ter ga pretihotapili v domovino, kar je sprožilo eno največjih iskalnih akcij v zgodovini kraljestva. Ian Hamilton se je s tremi pajdaši na božični dan pretihotapil v opatijo in 152 kilogramov težak kamen zbezal izpod lesenega prestola, na katerem med kronanjem sedijo vladarji. Kljub temu da so bili močni in v dobri fizični kondiciji, pa jim je kamen, ko so ga poskušali dvigniti, padel na tla in se polomil. Četverica si s tem ni belila glave, dva dela je bilo ne nazadnje tudi veliko lažje prenesti do avtomobilov, s katerimi so kose nato prepeljali na Škotsko.

Karel III. bo uradno postal kralj 6. maja, okronali ga bodo v Westminstrski opatiji. FOTO: Stefan Wermuth, Reuters

Dragoceno relikvijo so pogrešili že naslednje jutro in zavladala je panika. Prvič po 400 letih so na meji med Anglijo in Škotsko ponovno uvedli policijske kontrole, storilce pa so iskali tako rekoč vsi policisti v Angliji. Na koncu jih je izdala raziskava, ki se je je eden od njih lotil pred tatinskim podvigom, zaradi česar si je iz knjižnice v Glasgowu izposodil vse obstoječe knjige tako o kamnu iz Scona kot o Westminstrski opatiji. Hamilton in pajdaši nikoli niso odgovarjali za svoje dejanje, takratnemu britanskemu premierju Clementu Attleeju so namreč svetovali, naj jim zavoljo miru in ohranjanja dobrih odnosov s Škotsko angleške oblasti pogledajo skozi prste. Kamen so našli aprila 1951 in ga prepeljali nazaj v Westminstrsko opatijo, kjer je že dve leti pozneje igral pomembno vlogo na kronanju kraljice Elizabete II., nato pa so ga leta 1996 na pobudo takratnega britanskega premierja Johna Majorja premestili na Škotsko, kjer je dom našel v edinburškem gradu, v Westminstrsko opatijo pa ga bodo skrivoma prenesli tik pred kronanjem Karla III., da se ne bi ponovil dogodek izpred 40 let.