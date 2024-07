Kako je lahko z njo? Tako na nesramne opazke glede izbranke odgovarja nogometaš

Ob aktualnem evropskem nogometnem prvenstvu se ne dogaja veliko le na igriščih, temveč tudi v zakulisju tekem in v življenju vseh, ki so posredno ali neposredno vključeni v dogajanje.

Med drugim v življenju oseb, ki so najbližje nogometašem in ki ji velikokrat spremljajo s tribun. Med temi je dekle britanskega vezista Declana Ricea. Zanj na domala vseh tekmah navija 25-letna Lauren Fryer.

To sicer ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi bila Lauren stalna tarča kritik zaradi svojega videza, maltretiranje se je družabnih omrežjih začelo že lani.

Ni namreč vitka, ni se podvrgla lepotnim operacijam, vse to je za nekatere očitno dovolj, da jo napadajo in se iz nje norčujejo.

»Kako je lahko z njo?« »Lahko bi si našel boljšo,« so se vrstili komentarji ob njenih fotografijah na družabnih omrežjih. Ko so ti šli čez vso mero dobrega okusa, se je v bran dekletu postavil nogometaš in povedal:

»To je ženska, ki jo ljubim najbolj na svetu. Ona je moja izbira, z njo imam družino in vedno bo moja žena.«

A njegova izjava je dosegla ravno nasproten učinek, usulo se je še več naramnih pripomb ter Lauren je s svojih profilov na družabnih omrežjih izbrisala vse fotografije.

Je pa tudi veliko takšnih, ki so se postavili na njeno stran:

»Lauren je čudovita, rada se imata in imata otroka. Ne morem verjeti, da še vedno na ženske gledamo na takšen način. Vsaj ni ena od umetnih klonov,« se je bral eden od zapisov njej v podporo, ki ji jo je izrazila tudi britanska resničnostna zvezdnica Liberty Poole:

»Vse to je noro. Lauren je zelo lepa. Kaj se je zgodilo s sprejemanjem različnih oblik telesa in s sprejemanjem takšnih, kot smo? Merila lepote so danes nerealna in vsi so zaradi družabnih omrežji ponoreli.

O tem bom govorila dokler bom živa. Čas je za spremmebe, tako ne gre več naprej,« njene besede povzema Daily mail.

Par je skupaj od srednje šole, Lauren in Declan sta se spoznala leta 2015. Živita v Londonu, imata še nepremičnino v mestecu Kingston-Upon-Thames, kjer sta odraščala.

Sicer nista poročena, lani avgusta sta postala starša sinčka po imenu Jude.