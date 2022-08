To je zadnje, česar se spomni telesni stražar Lady Di, ki je edini preživel nesrečo

Mineva 25 let od prometne nesreče v Parizu, v kateri sta umrla princesa Diana in njen zaročenec Dodi Al Fayed. Edini preživeli v tej nesreči je bil telesni stražar Trevor Rees Jones.

Diana, valižanska princesa, je vidna na tem videoposnetku varnostne kamere, ko vstopa v hotel Ritz v Parizu pred večerjo z Dodijem Al Fayedom 30. avgusta 1997. FOTO: Ho, Reuters Pictures

Dianin telesni stražar je zdaj vodja varnosti pri Astrazeneci, potem ko je v zadnjih 25 letih zgradil uspešno kariero, piše Daily Mail. Trevor Rees Jones (54), ki so ga nedavno videli med družinskim nakupovanjem prvič po petih letih, živi z ženo Anne, ki dela kot učiteljica, otrokoma in s psom v 500.000 funtov vredni hiši v Oswestryju v Shropshiru. Hišo je kupil pred štirimi leti.

Brazgotine na njegovem obrazu spominjajo na prometno nesrečo 31. avgusta 1997, v kateri je umrl Al Fayedov šofer Henry Paul. Rees Jones je v nesreči utrpel hude poškodbe glave in prsnega koša, 10 dni je bil v komi, kirurgi pa so mu ob pomoči 150 delov iz titana, narejenih po njegovi stari fotografiji, rekonstruirali obraz. Po nesreči je dvakrat poročeni bivši padalec Rees Jones utrpel »globoko« amnezijo in je lahko komuniciral le s šepetanjem in prek zapisovanja.

Življenje po nesreči

Neverjetno je, da je šest mesecev po smrti milijarderjevega sina znova delal za Mohameda Al Fayeda, nato pa dal odpoved in rekel, da želi iti naprej. Vrnil se je v rodni Shropshire in nekaj časa delal v lokalni športni trgovini. Po krajšem delu v varnostnem sistemu pri Združenih narodih je obogatel z delom za naftnega velikana Halliburton, kjer je bil med vojno v Iraku vodja varnosti teksaškega podjetja. Pred petimi leti se je preselil v Shropshire in prevzel trenutno službo vodje varnosti v Astrazeneci, podjetju, ki stoji za cepivom proti covidu univerze Oxford. Živi mirno življenje, o nesreči pa ne govori veliko.

Po nesreči imel zlomljene vse kosti na obrazu

Rees Jones je sedel na prednjem sedežu mercedesa, ko se je zgodila nesreča v Parizu. Takrat je bil star 29 let in vse kosti na njegovem obrazu so bile zlomljene. Utrpel je tudi hude poškodbe prsnega koša. Čeprav je imel popolnoma sploščen obraz, mu je življenje rešila zračna blazina. Čeprav je en mesec preživel v bolnišnici in sprva ni mogel govoriti, je čez eno leto znova igral ragbi – kot je obljubil francoski kirurg –, se je spomnil v svoji biografiji. Po nesreči je dejal, da se skoraj ne spomni, kaj se je zgodilo, in da je zadnje, česar se spomni, to, da je sedel v mercedesa, ki je čakal pred hotelom Ritz v Parizu, da je princesa klicala ime Dodija Fayeda, da jih je lovil beli fiat uno in da voznik Henry Paul, zaposlen pri Fayedu, ni bil vidno pijan.

Britanska princesa Diana (druga desno), Dodi Al Fayed (desno) in njihov voznik Henri Paul (levo), preden so zapustili hotel Ritz v Parizu 31. avgusta 1997. FOTO: Ho, Reuters Pictures

»Rad bi vedel, kaj se je zgodilo,« je dejal v intervjuju, malo preden je leta 2000 izšla njegova knjiga The Bodyguard Story – Zgodba osebnega stražarja. Skliceval se je tudi na številne teorije zarote, ena izmed njih pravi, da je za Dianino smrt kriva britanska varnostna služba. »Sem edina oseba, ki lahko ljudem pove resnico, in ne morem se spomniti. Bilo bi enostavno, če bi se spomnil. Lahko bi povedal ljudem in vse to sranje bi se končalo,« je dodal Rees Jones, ki je »z obžalovanjem« zapustil službo v družini Fayed.

»Razumem, da mora Trevor storiti vse, kar je v njegovi moči, da si popolnoma opomore in končno pusti tragične dogodke za seboj,« je dejal egiptovski tajkun in oče Dianinega zaročenca. Rees Jones je vztrajal, da ni čutil jeze do Al Fayeda, čeprav je zagovarjal teorije zarote o nesreči, poroča Daily Mail.

Veliki kompliment

Sin vojaškega kirurga in medicinske sestre ima dva brata, leta 1987 pa se je vpoklical v 1. bataljon padalskega polka, služil na Severnem Irskem in prejel medaljo za splošno službo. Svoj prvi zakon je sklenil leta 1995 s Sue Jones. Ločila sta se dve leti kasneje. Ponovno se je poročil 15. februarja 2003 z Ann Scott, učiteljico v Shrewsburyju. V intervjuju za Irish Times leta 2000 je dejal, da nima nobenih osebnih čustev do Diane, razen tega, da jo je opisal kot žensko, s katero bi lahko šel v pub, kar je bil precej velik kompliment. Ni sprejel nobene krivde za njeno smrt, čeprav je dejal, da se še vedno čuti odgovornega, da se je to zgodilo »v njegovi izmeni«.

»Mislim, da je bila nesreča, ki bi se ji lahko izognili. Henry Paul je naredil napako in sedel za volan avtomobila, ko je vedel, da je pil. Nam ali Dodiju ni povedal, da ni sposoben voziti. To je bila napaka. Uradno ugotovitev sem sprejel. Šlo je za nesrečo zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ki jo je povzročila neprilagojena hitrost. In to se je zgodilo,« je dodal.

Novi dokumentarec o Diani

The Diana Inquest: Death in Paris je nov dokumentarec o nesreči v Parizu, ki so ga v teh dneh začeli predvajati na Channel 4. Med drugim poudarja, zakaj se je leta ignoriralo, da se je Lady Di pred nesrečo bala za svoje življenje. Povedala je svojemu odvetniku, nato pa je bilo posredovano Scotland Yardu, ki pa podatkov ni posredoval francoski policiji, menda zaradi zaščite ugleda britanske kraljeve družine.

Krsta princese Diane. FOTO: Reuters Pictures

Pomemben sogovornik v dokumentarcu je francoska detektivka Martine Monteil, nekdanja vodja elitne policijske enote, ki je bila kmalu po nesreči na prizorišču v predoru Pont de l'Alma. Spomnila se je kosov razbitega avtomobila, sledi barve na njem in biserov, ki so pripadali Diani.

{apester}62ff570ad144ef002ad979a3{/apester