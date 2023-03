Oživele govorice o ljubici princa Williama

Kraljevi par še nikoli ni bil videti srečnejši: ob vsakem skupnem javnem nastopu v zadnjih mesecih med Williamom in Kate vlada kemija, ki jo spremljajo pogledi in celo fizični znaki privlačnosti, a vse to ne utiša govoric o njegovi drugi simpatiji, ki se, čeprav niso bile nikoli potrjene ali dokazane, občasno pojavljajo od leta 2019.

V javnosti je s Kate videti sproščen in srečen.

V središču pozornosti je družinska prijateljica Sarah Rose Hanbury, markiza Cholmondeleyja, ki bo 15. marca praznovala 39. rojstni dan. Vezi njene družine z britanskim dvorom so močne, saj je bila njena babica lady Elizabeth Lambart ena od družic na poroki pokojne kraljice Elizabete II. leta 1947. Preden se je Sarah poročila z markizom Davidom Cholmondeleyjem, s katerim je vzgojila tri otroke, in sicer 13-letna dvojčka Alexandra in Oliverja ter 7-letno hčerko Iris, je delala kot model pri londonski agenciji Storm Models, kjer je svojo kariero začela tudi Kate Moss.

Sarahin mož je v filmskih krogih bolj znan kot David Rocksavage, saj se podpisuje na odjavne špice filmov, ki jih je režiral in v katerih je igral, in je 24 let starejši od žene, s katero se je poročil dva dni po zaroki. Ter potem, ko je tudi njena mama odkrila, da je noseča z dvojčki. Čeprav ni bilo potrjeno, da sta se ločila, se je v začetku leta 2019 govorilo, da je njunega zakona konec – mnogi pa so za krivca označili prav Williama.

Na dan zaljubljenih

Sarah živi v Norfolku, blizu Anmer Halla, podeželskega posestva, ki je bilo Williamovo in Katino oporišče, preden sta se preselila v London, prav tako se Sarah in William gibljeta v podobnih družbenih krogih. Članki o domnevni simpatiji, ki se je rodila med Williamom in Rose, so se začeli vrstiti, ko jo je britanski tabloid The Sun označil za Katino tekmico s province. Vse od takrat se vse podobnosti in razlike med njima ne nehajo podrobno analizirati. Zgodbo so ponovno oživila poročanja britanskih medijev, ki trdijo, da je bodoči kralj valentinovo namesto z ženo preživel z Rose.

Zaljubljenca naj bi valentinovo preživela na romantični večerji v razkošni italijanski restavraciji v Londonu, William pa naj bi ji kupil darilo, in sicer biserno ogrlico. Čeprav se o aferi piše vsake toliko že štiri leta, do zdaj ni bilo nobenega dokaza, da je William svoji ženi nezvest, poroča Slobodna Dalmacija.

