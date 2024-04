K lepotnemu kirurgu na drugi konec države

Lepotni popravki že dolgo niso več tabu in redkokatera zvezdnica še skriva dejstvo, da ji je do mlajšega videza pomagal kirurg, čeprav mnoge kar vztrajajo pri zgodbi, da sta za njeno gladko in napeto kožo zaslužna zdrava prehrana ter veliko gibanja. Ena slednjih je Jennifer Aniston, ki je pred desetletji sicer priznala, da si je dala popraviti nos, a je bilo to nujno zaradi poškodbe iz otroštva, ker pa kirurg dela ni opravil dovolj dobro, je morala pozneje še enkrat pod nož, da so njegove napake popravili.

59 let šteje Bullockova, Anistonova štiri manj.

Čeprav so njeni oboževalci že nekaj časa prepričani, da si je dala zvezdnica popraviti vsaj usta, saj je njena zgornja ustnica nenavadno napeta in negibna, Anistonova tega ni nikoli potrdila, prav tako je uporabo botoksa in drugih pripravkov za glajenje gub označila za nekaj, kar »ni zanjo«. A pred dnevi so opazili 55-letnico v družbi stanovske kolegice Sandre Bullock in žene igralca Jasona Batemana Amande Anka, ko so zapuščale ordinacijo enega najbolj priznanih ameriških estetskih kirurgov Neila A. Gordona v Connecticutu.

Sandri Bullock ni videti, da bo julija dopolnila 60 let. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Gordon je strokovnjak za pomlajevanje obraza ter rinoplastiko, a je v njegovi ordinaciji mogoče dobiti tudi injekcije botoksa, cena za celoten obraz je 3000 evrov. Očividci, ki so slavno trojico opazili na izhodu iz njegove ordinacije, so dodali, da je bil obisk najverjetneje zgolj informativne narave, saj na obrazu nobene od njih ni bilo videti znakov katerega od omenjenih posegov, čeprav se je Bullockova skrivala za temnimi sončnimi očali, Anistonova pa pod širokim klobukom.

Jason Bateman in Amanda Anka se pogosto družita z Jennifer in Sandro. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

Ordinacija Neila Gordona je sicer le del zasebnega lepotnega centra, kjer med drugim ponujajo diskretni lifting, za katerega obljubljajo, da bo osebo sicer pomladil, a nihče ne bo vedel, da je njen mlajši videz posledica posega. Bolj ali manj slavni, bistveno je, da imajo dovolj pod palcem, si lahko privoščijo le delni lifting zgornjega ali spodnjega dela obraza, cene se gibljejo od 50.000 do 100.000 evrov, zgolj za dvig obrvi ali zgornjih vek pa je treba odšteti slabih 30.000 evrov.

Ordinacija Neila Gordona je del lepotnega centra, kjer med drugim ponujajo diskretni lifting.

Denar za trojico zvezdnic seveda ni težava, očitno pa je Gordon tudi velik strokovnjak, v nasprotnem primeru najverjetneje ne bi prepotovale države zgolj za posvet z njim. Še posebno ker v Los Angelesu, kjer bivajo, mrgoli lepotnih kirurgov in dermatologov, med katerimi so eni najboljših na svetu.