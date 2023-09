Josh Duhamel in Audra Mari pričakujeta otroka

Josh Duhamel in Audra Mari sta le malce po prvi obletnici poroke radostno naznanila, da se jima bo kmalu pridružil nov družinski član. »Kmalu prihaja dojenček Duhamel,« sta navdušeno objavila dojenčkovo prvo fotografijo, njegov – ali njen – posnetek ultrazvoka.

21 let razlike je med zaljubljencema.

Igralec je oče prvič postal pred okroglim desetletjem, ko se mu je v zakonu z bivšo ženo Fergie, pevko skupine Black Eyed Peas, rodil prvorojenec Axl. A čeprav je njunemu zakonu leta 2017 odklenkalo po skupnih 13 letih, je v Joshu, ki je že dobro poznal radosti očetovstva, tlela želja po še vsaj enem otroku – le ženske, s katero bi si želel zakorakati na to pot, tedaj ni našel. »Nisem več star trideset, bližam se abrahamu in si v naslednjih nekaj letih želim še katerega otroka. Zato ne iščem deklet, s katerimi bi se zabaval med rjuhami, spoznati želim dekle, s katero bi si lahko ustvaril družino,« je dejal po ločitvi. In je 2019. nato trčil ob dve desetletji mlajšo Audro, januarja lani jo je zasnubil na njen 28. rojstni dan, septembra tega leta pa tudi popeljal pred oltar.

Srečal se je z abrahamom

Josh se je lani srečal z abrahamom, njegova izvoljenka pa jih je letos dopolnila komaj 29. A čeprav se kdo verjetno obregne ob precejšnjo starostno razliko med zaljubljencema, je parček prvi, ki poka šale na ta račun. Za lansko noč čarovnic sta se zato našemila v Anno Nicole Smith in njenega ostarelega milijarderskega moža J. Howarda Marshalla, med katerima je zeval kar 63-letni prepad. Iz njune 21-letne razlike pa se je Josh ponorčeval tudi lansko jesen, ko se je spomnil svojega obiska urgence le nekaj ur pred poroko. Tja so ga pripeljale bolečine v križu, in čeprav je bil po zdravniškem posvetu med poročnim obredom spet kot nov, ga je hrbet znova izdal najbolj neugodno, na poročno noč. »Na najino poročno jutro, ko sva se prvič zbudila kot mož in žena, nisem več mogel iz postelje. Audra me je zbadala, da je komaj prvi dan najinega zakona, pa mora moža že prevažati naokoli na invalidskem vozičku. Ta začetek res ni bil dober. A sem jo brž spomnil, da sva si obljubila, da bova drug ob drugem v dobrem in slabem.«

Med prvimi, ki so Duhamelu čestitali ob zaroki, je bila njegova bivša žena Fergie. Podobno je bila med prvimi zdaj, ko je objavil, da bosta z Audro kmalu zibala. »Resnično sem vesela za vaju! Axl komaj čaka, da postane starejši bratec,« se je oglasila Fergie.