JLo se zaradi Bena seli v Los Angeles

BENNIFER je vsekakor spet tu. Še kako živa in prek glave zaljubljena! Zain, ki sta pred slabima dvema desetletjema veljala za zlati par Hollywooda in so jima mediji hitro nadeli vzdevek Bennifer, skovanko iz njunih imen, se zdi, da minulih 17 let, ki sta jih preživela razdvojena in v objemih z drugimi, sploh ni bilo. Skoraj kot bi spet začela tam, kjer sta leta 2004 končala.»Zelo sta zaljubljena. Neizmerno rada sta drug z drugim, med vikendi, ki sta jih preživljala skupaj, pa se jima je le utrdilo prepričanje, da je to to. Njuni prijatelji so prepričani, da jima zna tokrat znesti na dolgi rok. Sorodni duši sta,« je povedal vir. In četudi zaljubljenca, ki sta ljubezen obudila pred komaj dobrim mesecem, ko je latino lepotica razdrla zaroko z, svoje romance (še) nista uradno naznanila, objemov, poljubov in nežnih pogledov pred radovednimi paparaci ne skrivata več. Še več, Jennifer je že začela pakirati, da se v imenu ljubezni iz Miamija preseli v Los Angeles, v bližino moškega, ki ima spet njeno srce.Vse se odvija s svetlobno hitrostjo. Jennifer je še aprila razmišljala o poroki z Rodriguezom in na roki nosila njegov zaročni prstan, zdaj pa si že zaljubljeno zamišlja skupno življenje in prihodnost z drugim. A če bi to v kakšnih drugih okoliščinah – ali, natančneje, s katerim drugim moškim – delovalo prehitro, morebiti celo nepremišljeno in vihravo, je v primeru Jennifer in Bena to skoraj naraven razvoj poti. Ne nazadnje sta se dodobra spoznala že pred časom, bila tedaj celo tako prepričana o svoji ljubezni, da sta se zaročila, a je mednju nato poseglo življenje.»V drugem času, in če bi bile okoliščine drugačne, kdo ve, kako bi se stvari razpletle. Kajti ljubezen med nama je bila resnična,« je Lopezova nedavno dejala o nekdanji ljubezni z Affleckom. In očitno so zdaj prišle te druge okoliščine in ta drugi, pravi čas. »Ko sta se prvič spet videla, sta morala preveriti, ali se med njima še vedno iskri. In iskrice so bile še kako tam, da sta se jim z vso bitjo prepustila. Pogovorila sta se o preteklosti in zakaj se med njima ni izšlo, zdaj pa v to novo poglavje ljubezni stopata polna upanja, odločena, da bosta storila vse, kar je v njuni moči, da se stvari med njima tokrat obnesejo. Odrasla sta, dozorela, na podobni točki v življenju. Vse je bilo precej lahko in naravno.« Tega pa nista skrivala, temveč prijateljem brez okolišenja povedala, da sta spet par in da je med njima nadvse resno.Odločena sta, da jima tokrat uspe. In ker bi ljubezen le stežka, vsekakor pa najmanj težje uspevala, ko bi živela vsak na drugi strani Amerike, se očitno že pripravljata na tisti prvi korak, ki bi dal svetu jasno in glasno vedeti, da so njuni nameni in načrti za prihodnost resni. Lopezova je že preverjala šole v Los Angelesu in izbirala tisto, kjer bi po njeni oceni njena dvojčkainnajbolj zacvetela, ozira pa se tudi že za primernim domovanjem, nekje v Affleckovi bližini.»Preden se je zaljubila v Rodrigueza, je tako ali tako večino časa preživljala v Los Angelesu, nato pa je zaradinjihov družinski dom postal Miami,« je povedal vir in nadaljeval, da bo to poletje lepotica verjetno razpeta med Los Angelesom in newyorškim obmorskim letoviščem Hampton, ampak L. A. bo postal njeno sidro. »Selitev v L. A. pomeni, da bo več časa lahko preživela z Benom. Navdušena je nad tem svežim začetkom z njim in nad smerjo, v katero se njun odnos razvija.«