J.Lo v prozorni obleki poudarila vse svoje atribute! Prekrila je le ... (FOTO)

Ta ponedeljek se je v New Yorku odvila Met gala. Gre za tradicionalni dogodek z dobrodelno noto, na katerem se zbere svetovna smetana. Na njem zbirajo donacije za Metropolitanski muzej umetnosti. Na letošnjem smo lahko videli tudi igralko in pevko Jennifer Lopez, ki je nosila prav posebno obleko.

Kot lahko vidimo na slikah, je ta razgalila dobršen del njene kože, a ne v celotno. Ker gre za zvezdnico svetovnega kova, je normalno, da na takšnih dogodkih žanje veliko pozornosti. Tokrat pa je vse še dodatno osupnila zaradi svoje obleke. Treba je priznati, da je pri svojih 54. letih v izredno dobri formi.

Met gala se sicer odvija vsak prvi ponedeljek v maju. Vstopnice za ta dogodek ne more kupiti kdor koli, stanejo pa sicer neverjetnih 50.000 ameriških dolarjev. Vsak Met gala ima svojo temo, letošnja je bila vrt časa, kar pomeni, da so modni kreatorji želeli ustvariti kreacije, ki se navezujejo na to temo.

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Na letošnji Met gali smo lahko videli še nekaj drugih zelo znanih oseb. Z drznimi kreacijami so poglede med drugim privabljali Bad Bunny, Zendaya, Nicole Kidman ter Chris Hemsworth. Kako so bili videti, si lahko pogledate na Voguovi spletni strani.