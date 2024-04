Odštevajo do modnega spektakla leta

Bliža se dogodek, ki ga vse leto nestrpno pričakujejo tako zvezdniki kot modni navdušenci in ustvarjalci. Vsak prvi ponedeljek v maju, letos bo to 6., se svetovna smetana namreč zbere v New Yorku na slovitem dogodku, na katerem zbirajo donacije za Metropolitanski muzej umetnosti, ljubkovalno mu pravijo Met, in tudi gala se zato imenuje Met gala. Čeprav je treba za vstopnico odšteti 50.000 ameriških dolarjev, pa te ne more kupiti kdor koli, seznam povabljencev vsak leto najprej pregleda in potrdi Anna Wintour, že desetletja glavna urednica ameriške izdaje revije Vogue ter ena najbolj prepoznavnih in uveljavljenih oseb v svetu mode.

Anna Wintour osebno potrdi seznam povabljencev. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Za Met gala vsako leto določijo temo in udeleženci se je morajo pri izbiri oblačil tudi držati. Letošnja je vrt časa in od modnih kreatorjev, ki bodo zvezdnicam in zvezdnikom ustvarjali oblačila, je odvisno, kako bodo temo vključili v posamezne kose ali dodatke. Pomagajo si lahko z razstavo, ki je na ogled v Metropolitanskem muzeju in ki je vsako leto navdih za temo, tokratna nosi naslov Speče lepotice: Ponovno prebujanje mode. Poznavalci tako že ugibajo, da bomo tudi letos priča pompoznim stvaritvam s pridihom pretekle in polpretekle zgodovine, ko je veljalo načelo več je več in so si dame pri izbiri oblačil res dale duška.

Seznam povabljencev se za zdaj organizatorji še trudijo skriti pred javnostjo, nekaj imen pa je le prišlo v javnost. Tako so ameriški tabloidi izvedeli, da naj bi se po rdeči preprogi newyorškega muzeja čez dobra dva tedna sprehodile redne gostje Gisele Bündchen, Rihanna, Cara Delevingne, Uma Thurman in Kendall Jenner, prvič pa bo ta čast doletela igralki Lily Gladstone in Ayo Edibiri. Ali bo med povabljenci tudi Kim Kardashian, ki je pred leti dvignila nemalo prahu, ko se je na dogodku pojavila v ikonični obleki, ki jo je nekoč nosila Marilyn Monroe, ter jo menda tudi poškodovala, ni znano.