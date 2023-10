Jennifer Aniston popolnoma gola v vročem prizoru, oboževalci pa: Najbolj vroča ženska vseh časov (VIDEO)

Jennifer Aniston (54) že leta mnogi občudujejo zaradi vitke in natrenirane postave, zdaj pa je za prizor v seriji The Morning Show povsem odvrgla oblačila. V goli sceni Aniston leži na igralcu Johnu Hammu, ki v seriji igra milijarderja Paula Marksa. Vroči prizor se pojavi po tem, ko Alex Levy, lik, ki ga igra Anistonova, intervjuva Marksa v njegovem dvorcu. Prizor je preplavil družbena omrežja.

»Jennifer je videti tako dobro kot leta 2006, ko se je prvič slekla v filmu The Break Up,« so zapisali oboževalci. »Ona je najlepša ženska,« so dodali spet drugi. Zvezdnica serije Prijatelji je nedavno pozirala na naslovnici revije CR Fashion Book, v intervjuju pa je razkrila, da skrivnost njenega videza niso naporni treningi in ure, preživete v fitnesu. »Pijem veliko vode, vsak dan se gibljem, poskušam jesti zdravo, svežo hrano in poskušam čim več spati. Ta zadnji del mi predstavlja izziv, a je pomembno,« je dejala Jennifer. Dodala je še, da se poskuša izogibati nepotrebnemu stresu.

»Poskušam biti zelo previdna, kaj in o čem razmišljam. Naš svet gre skozi nekaj izzivov in vem, da je vsem zelo mar, a včasih mislim, da je pomembno izklopiti negativne misli.«