Je to najbolj seksi političarka na svetu: mnogi jo primerjajo z Monico Bellucci

Izraelka Orly Levy-Abekasis (48) je nekdanja manekenka in voditeljica, po mnenju mnogih pa najprivlačnejša političarka na svetu. Trenutno je poslanka v izraelskem parlamentu, s svojo lepoto pa osupne vsakič, ko se pojavi v javnosti. Številne spletne strani jo že vrsto let uvrščajo na prvo mesto najlepših političark na svetu, kjer naj bi ostala tudi letos.

Orly se je rodila v maroški judovski družini. Je deveti od dvanajstih otrok nekdanjega zunanjega ministra Davida Levyja. Zanimivo je, da je zaradi očeta pustila manekensko službo in se podala v politiko. Ker je služenje vojaškega roka za ženske v njeni državi obvezno, je Orly služila tudi v vojski, in sicer v izraelskih zračnih silah. Kasneje je diplomirala iz prava. Poročena je z Liorjem Abekasisom, s katerim ima štiri otroke. Premier Benjamin Netanjahu jo je pred nekaj leti imenoval za ministrico za opolnomočenje in izboljšanje skupnosti.