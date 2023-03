Javno je kritiziral Vladimirja Putina, zdaj so ga našli mrtvega

Že ničkolikokrat smo slišali zgodbe, kako naj bi tisti, ki se z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom niso strinjali ali so ga javno kritizirali, nenadoma izginili, nekateri tudi umrli. A nikoli ni šlo za nasilne smrti.

Tokrat je zaokrožila vest, da je umrl Dimitrij Svirgunov. Gre za pop pevca, znanega pod imenom Dima Nova, ki je prepeval v antivojnem bendu Cream Soda. Je tudi avtor pesmi Aqua Disco, ki je bila uperjena proti ruskemu predsedniku in je postala nekakšna himna protivojaškega gibanja.

V teh dneh se je razvedelo, da Svirgunova ni več. 20. marca se je pod njim udrl led, ko je prečkal reko Volgo. Z njim so bili brat Roma in še dva prijatelja. Poleg pevca je umrl še Georgy Kiselev. Kot pišejo tuji mediji, so bili tokovi tako močni, da so jih po vdrtju preprosto odnesli.