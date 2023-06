Jamesu Bondu vlomil v pralnico in ukradel vodo, pa še podelal se je

Pierce Brosnan si je z ženo Keely Shaye Smith v Malibuju ustvaril dom, vreden najmanj princa ali šejka. Čudovita posest s pogledom na morje se razteza na več kot 4000 kvadratnih metrih, osrednjo vilo s petimi spalnicami in 14 kopalnicami pa je avstralski zvezdnik dograjeval in opremljal celo desetletje. Skoznjo veje azijski, predvsem tajski pridih, ki je filmskega Jamesa Bonda očaral med snemanjem hita Jutri nikoli ne umre na Tajskem, seveda ne manjkajo domači kino, glasbena soba in telovadnica, tam sta zasebna velnes oaza z dvema masažnima bazenoma in vinska klet. Pravljična posest je vredna okoli 100 milijonov, v prestižnem okolišu pa živijo še drugi hollywoodski veljaki, kot sta denimo Danny DeVito in Dustin Hoffman. A neznanega moškega je v Brosnanovem razkošnem domu pritegnilo le eno - njegova pralnica. Vanjo je vdrl z enim samim namenom, da se umije, potem ko se je podelal in polulal na vrtu igralčevega soseda.

100 milijonov je vredna igralčeva vila.

Neznanec se klati po posesti Brosnana in njegovega soseda. Takšno sporočilo je dobila malibujska policija, ki v trenutku, ko je odhitela posredovat, še ni vedela, s kakšne vrste vlomilcem ima opravka. Nepridiprav namreč ni ropal ali se kot preveč goreči oboževalec poskušal pritihotapiti do Brosnana in ga spoznati. Ne, priplazil se je na vrt igralčevega soseda in se tam olajšal. Malce je pobrskal po smeteh, nato pa se prebil na igralčevo posest in vlomil v njegovo pralnico, da se je umil. Ko so možje postave pridrveli na posest, jo je vlomilec že popihal, a jim ga je s pomočjo policijskega helikopterja uspelo izslediti. Na bližnji plaži se je skrival za skalo. Aretirali so ga in obtožili vloma ter kraje vode na igralčevem domu.

Čudovita posest s pogledom na morje se razteza na več kot 4000 kvadratnih metrih.

Kje je bil zvezdnik, ko je k njemu vdrl tatinski umazanec, ni znano, a menda je bila tedaj doma njegova žena.

Zvezdnikov dom ni prvič v središču takšnega ali drugačnega incidenta. Leta 2015 je družinsko idilo zmotil nenaden izbruh požara. Gasilci, bilo jih je okoli 20, so nemudoma posredovali in v pol ure jim je uspelo pogasiti ogenj, a škoda je bila vseeno znatna. »Tedaj sem ravno dobro zaključil tedenski tečaj meditacije in sem plaval na umirjenem zen oblačku, ko je šlo vse k vragu. V hiši so bile slike, prve izdaje knjig, kot je Joyceov Ulikses, avto aston martin, kakršnega sem vozil v Jamesu Bondu: Umri kdaj drugič.«

V požaru je izgubil svojega astona martina, ki je imel zanj neprecenljivo sentimentalno vrednost. FOTO: Russell Boyce/Reuters

Še doma nima miru. Ali ga kalijo požari ali pa vlomilci. FOTO: Osebni Arhiv

Škoda je bila ocenjena na milijon, povrhu pa je igralca tožila zavarovalnica njegovega soseda zaradi škode, ki jo je v požaru utrpel sosed. Tožba je bila na koncu sicer ovržena, a še preden si je Pierce dobro oddahnil, je ogenj udaril v drugo. Med katastrofalnimi gozdnimi požari, ki so pred petimi leti divjali v Kaliforniji, so namreč zublji dosegli tudi njegov dom. A v vseh teh nesrečah je imel igralec tudi nekaj sreče, saj so ga z družino v obeh primerih pravočasno evakuirali.