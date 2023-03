Zato je kralj Karel III. izgnal Harryja in Meghan iz hiše

Kralj Karel III. se je odločil Harryju in Meghan odvzeti njun britanski dom, o čemer smo poročali tukaj, potem ko je izvedel, da je vojvoda očrnil mačeho Camillo. Viri blizu dvora pravijo, da je bil kralj ogorčen tudi zaradi vrste Harryjevih obtožb, da je Camilla odgovorna za »curljanje« mnogih družinskih zgodb v medije.

Harry je kraljico soprogo v televizijskih intervjujih, v katerih je promoviral svoje spomine, Spare, označil tudi za zlobnico. Priznal je, da si je na koncu pa le želel, da bi bila Camilla srečna, saj bi bila tako manj nevarna.

Kralj Karel III. z ženo Camillo. REUTERS FOTO: Pool Via Reuters

Kralj Karel III. je odločno ukrepal takoj, ko so mu pomočniki posredovali datoteko z zapisi, ki razkrivajo podrobnosti kontroverzne knjige. Postopek deložacije iz hiše Frogmore s petimi spalnicami na posestvu Windsor se je začel 11. januarja, dan po objavi spominov.

Nepopravljiva škoda

Kraljevi poznavalci pravijo, da so razkritja povzročila nepopravljivo škodo Harryjevemu odnosu z očetom Karlom III. in bratom princem Williamom, saj je bil kralj užaljen tudi zaradi obtožbe, da je Camilla načrtovala poroko z njim.

Princ William in Kate. FOTO: Pool, Reuters

Kontroverzna knjiga spominov. FOTO: Ritzau Scanpix, Via Reuters

Harry je v knjigi zapisal: »Kmalu po naših zasebnih srečanjih z njo je začela razvijati svojo dolgoročno strategijo, kampanjo, osredotočeno na poroko in ... krono (z očetovim blagoslovom, smo domnevali). V vseh časopisih so se začele pojavljati zgodbe o njenih pogovorih z Williejem, zgodbe, ki pripovedujejo veliko majhnih podrobnosti, od katerih nobena ni prišla od mojega brata.«

Vir blizu dvora je povedal: »To je bila kaplja čez rob. Kralj je brez dvoma čutil, da je Harry prestopil mejo – to je bilo največje dejanje nespoštovanja.« Kralj je dal namreč Harryju in Meghan do majskega kronanja čas, da odneseta svoje stvari iz Frogmora, potem ko je rezidenco ponudil osramočenemu princu Andrewu.

Po selitvi v ZDA leta 2020 sta imela Harry in Meghan Frogmore za svojo bazo med obiski Združenega kraljestva. Tiskovni predstavnik je sporočil, da je par tistega leta odplačal 2,4 milijona funtov davkoplačevalskega denarja, ki je bil porabljen za prenovo hiše.

Vsa predvidevanja, da se bosta Meghan in Harry udeležila kronanja, so zdaj na majavih nogah, poroča Kurir.rs.

