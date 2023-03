Novi udarec za princa Harrya in Meghan Markle: kralj Karel III. storil nekaj, česar ni nihče pričakoval

Kralj Karel III. je princa Harryja in Meghan Markle vrgel iz hiše na posestvu Frogmore, ključe pa ponudil princu Andrewu. Po tej odločitvi zakonca zdaj snujeta načrte za prenos premoženja v ZDA, pod vprašajem pa je tudi njun prihod na kronanje Harryjevega očeta, ki bo maja.

Ključe so uradno ponudili Andrewu, vojvodi Yorškemu. FOTO: Pool Reuters

Po poročanju Mondo.rs je kralj Karel nekaj dni po objavi Harryjevih spominov Spare začel postopek brcanja svojega sina in snahe iz hiše.

Uradno pojasnilo

Buckinghamska palača je izdala obvestilo o izselitvi in ​​ključe so uradno ponudili Andrewu, vojvodi Yorškemu, ki pa se z odločitvijo ne strinja. Mimogrede, Harry in Meghan sta nepremičnino v Frogmoru dobila v dar od pokojne kraljice Elizabete II., zdaj pa sta v Združenem kraljestvu tako rekoč brezdomca. Ugiba se, da bosta vse svoje imetje preselila v Montecito v Kaliforniji, kjer živita.

Harry in Meghan sta naročila 2,4 milijona funtov vredno prenovo hiše in okolice, preden sta se preselila na nepremičnino, vendar sta tam preživela le šest mesecev, preden so se začele velike težave s preostalimi člani kraljeve družine.

