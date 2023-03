To je konec za Meghan Markle in princa Harryja: kralj Karel sprejel drastično odločitev

Princ Harry in Meghan Markle se bosta na prošnjo kralja Karla, Harryjevega očeta, primorana izseliti iz svojega doma v Združenem kraljestvu, iz vilw Frogmore Cottage v Windsorju, in ga prepustiti princu Andrewu, poročajo tuji mediji. Navedbe so potrdili tudi iz njune fundacije Archewell: »Lahko potrdimo, da sta bila vojvoda in vojvodinja Susseška pozvana, naj zapustita svojo rezidenco v Frogmore Cottage.«

Princ Harry in Meghan sta hišo Frogmore Cottage prejela za poročno darilo od pokojne kraljice Elizabethe.

Novica, da mora par zapustiti vilo je mnoge presenetila. Eden od poznavalcev te kraljeve družine je za medije ocenil, da poteza kralja pomeni konec bivanja Harryja in Meghan v kraljestvu.

Medtem ko se kraljevi brat, princ Andrew, ki se je znašel v finančni in psihični stiski, potem ko je prišlo na dan, da naj bi spolno napadel tožilko Virginio Giuffre menda upira, da bi se preselil iz svoje kraljeve lože v Windsorju v Frogmore Cottage, pa je mladi par nemočen, da bi preprečil izselitev.

Biograf in raziskovalni novinar Tom Baur meni, da se Andrewju ne godi krivica, temveč da gre za sebičneža, čigar vedenje ogroža ugled kralja Karla in celotno njegovo kronanje. »Najboljša poteza kralja bi bila, da Andrewa nažene iz ogromne kraljeve palače v skromnejše bivališče in ga prepriča, da bi bilo tako najbolje. Vse ostalo bi bilo zanj samouničujoče in ne le zanj, ampak tudi za njegovi dve hčerki,« pravi Baur.