Izganjalec hudiča ima mlade

Decembra bo minilo pol stoletja, odkar so ljudje v kinodvoranah od groze kričali, doživljali napade panike, celo bruhali, več jih je doživelo tudi srčni infarkt. Srhljivka Izganjalec hudiča, ki je po istoimenskem romanu Williama Petra Blattyja leta 1973 v režiji Williama Friedkina zaživel na velikem platnu, je postala velika uspešnica. Ob petdesetletnici kultnega filma, ki je bil nominiran za 10 oskarjev, v kina prihaja prvi del nove peklenske trilogije kot nadaljevanje originala.

V zadnjih desetletjih so posneli že dve nadaljevanji in dve predzgodbi, a vsakokrat usekali mimo. Vse različice Izganjalca so bile polomije, zato so oboževalci ikonske grozljivke tudi zdaj zadržani. »Ljudi bomo prijetno presenetili. Vem, da je ogromno dvomljivcev, ki o originalu razmišljajo kot o nedotakljivi filmski stvaritvi, ki bi jo morali pustiti pri miru. A jim bomo dokazali, da se motijo. Scenarij je izvrsten,« meni producent Jason Blum, ki je o uspehu prepričan tudi zato, ker bo trilogijo režiral David Gordon Green, ki je novo življenje vdihnil tudi Noči čarovnic in spisal zgodbo o uspehu.

Ob Leslieju Odomu Jr. bo zaigrala 90-letna Ellen Burstyn. FOTO: Universal Pictures

Prvi del nove trilogije Izganjalca hudiča z naslovom The Exorcist: Believer predvidoma prihaja v kina 13. oktobra – seveda na petek, 13. Nova zgodba sledi Victorju Fieldingu (igra ga Leslie Odom Jr.), čigar 12-letna hči Angela s prijateljico Katherine za tri dni izgine v bližnjih gozdovih. Ko se dekleti vrneta domov, pa hitro postane jasno, da ju je tam obsedlo nekaj zlega. Na tej točki bomo zagledali dobro znani obraz. Obsedenima dekletoma na pomoč namreč priskoči Ellen Burstyn, ki bo ponovila svojo nepozabno vlogo Chris MacNeil, mame obsedene deklice Regan iz prvega filma.

Prvi del iz trilogije prihaja v kina oktobra, drugi film z naslovom The Exorcist: Deceiver pa predvidoma aprila 2025.

Burstynovi je vloga mame, ki poskuša hčer rešiti iz krempljev hudiča, prinesla oskarjevsko nominacijo. A čeprav so jo po tem že večkrat poskušali prepričati, da bi spet zaigrala v tej vlogi, jo je vselej zavrnila. Do zdaj. »Zavrnila sem že več različic nadaljevanja Izganjalca hudiča. Vedno sem rekla ne. Tudi tokrat, ko so mi za vlogo ponudili ogromno denarja, sem filmarje zavrnila. A so me presenetili in ponudbo podvojili. To je bilo vredno razmisleka, šlo je za veliko denarja. Imela sem občutek, kot da me z mastnim honorarjem skuša sam hudič,« je dejala danes 90-letna igralka. In nato vlogo sprejela, a pod lastnimi pogoji. Filmarjem je namreč sama postavila svojo ceno. »Moja cena je bilo štipendiranje programa za nadarjene učence igre na newyorški univerzi Pace.«