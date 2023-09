Iz zapora na zabavo v nočni klub

Triintridesetletno Emmo Coronel Aispuro, ženo razvpitega šefa mehiškega kartela Sinaloa Joaquina Guzmana - El Chapa, so pred dnevi predčasno izpustili iz zapora, v katerem je pristala zaradi preprodaje mamil, zdaj pa so jo videli na zabavi njene odvetnice Mariel Colon Miro. Nekdanjo lepotno kraljico so videli v zasebnem VIP-delu nočnega kluba in pod strogim varnostnim nadzorom, medtem ko je srebala pijačo s prijatelji.

»Takoj ko pridem ven, grem naravnost v Farallon,« je klub objavil na družbenih omrežjih ob fotografiji Coronel Aispurove z rdeče preproge. Tamkajšnji mediji poročajo, da je večino večera preživela sama, in zdi se, da se na življenje zunaj rešetk kar dobro prilagaja. 29-letna odvetnica, ki je tudi pevka pod umetniškim imenom La Abogada (v španščini odvetnik), je med nočno zabavo za svojo stranko odpela pesem.

Spomnimo, Coronel Aispurova je bila v sredo zjutraj izpuščena po dveh letih ždenja za zapahi. Novembra 2021 je bila obsojena na tri leta zveznega zapora, potem ko je priznala krivdo zaradi trgovine z mamili in pranja denarja z moževim kartelom Sinaloa. Sprva je bila nameščena v zapor v Teksasu, a so jo premestili v nerazkrit prehodni objekt v Kaliforniji.

Poleg zapora je bila obsojena na plačilo skoraj 1,5 milijona dolarjev denarne kazni. Čeprav so jo zdaj izpustili, bo naslednja štiri leta preživela pod nadzorom.

Guzmán, njen mož in vodja kartela Sinaloa, je bil leta 2019 obsojen zaradi sodelovanja v nadaljevanem kriminalnem podvigu in drugih točkah razdeljevanja ton kokaina v ZDA. V letih 2001 in 2015 je pobegnil iz mehiških zaporov, potem so ga leta 2016 ponovno aretirali in izročili New Yorku, da bi mu sodili. Zdaj prestaja dosmrtno kazen v zaporu ADX Florence Supermax v Koloradu.

V petek je bil Guzmanov sin Ovidio Guzmán López izročen iz Mehike v ZDA in se sooča s kopico obtožb zaradi trgovine z mamili in pranja denarja.