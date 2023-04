Iz goreče hiše je rešila svoje tri hčerke (FOTO)

Od čudovite vile z bazenom ni ostalo nič. Tam, kjer si je Caterina Scorsone, zvezdnica zdravniške serije Talenti v belem, ustvarila dom, je le še pogorišče. Zvezdnica je v požaru v nekaj minutah izgubila skoraj vse, pred ognjenimi zublji pa ji je uspelo rešiti najpomembnejše – svoje tri hčerke. Po nekaj mesecih se je prvič razgovorila o nesreči, ki jih je doletela.

Najpomembnejše ji je uspelo rešiti.

»Imela sem približno dve minutki, da spravim otroke iz hiše. Pobegnili smo dobesedno brez vsega, še čevljev na nogah nismo imeli. A nam je uspelo, za kar bom večno hvaležna.« Na žalost jim pred ognjem ni uspelo rešiti treh muck in psa. »Otroke sem ravno tuširala in pripravljala na spanje, ko sem zaznala dim. Pogledala sem iz kopalnice na hodnik in zagledala gost črn dim, ki je že zapolnil hišo.«

Pogorela je več milijonov vredna vila.

Lahko bi jadikovala in se smilila sama sebi, a namesto tega je igralka neizmerno hvaležna. »Požar me je naučil, da so edino, kar je v življenju res pomembno, ljudje in živa bitja, ki jih imamo radi. Skupnost je tista, ki šteje! Brez nje nas ne bi bilo več.«

Poudarila je še, da svojo izkušnjo deli zgolj zato, da bi izrazila ljubezen do vseh, ki so ji stali ob strani. »Moj zapis o požaru je v resnici ljubezensko pismo ljudem, ki so mi priskočili na pomoč in pokazali, kako izjemni so. Zahvaliti se moram gasilcem in preiskovalcem. Sosedu, ki se je že precej pozno zvečer odzval na moje panično trkanje po vratih. Starši sošolcev mojih deklic so nam poslali igrače in knjige, prijatelji oblačila in nujne življenjske potrebščine. Brez razmišljanja je k nam prihitela tudi moja sestra, da sem se lahko posvetila otrokom. Slaviti moramo to, kar je edino, kar v resnici potrebujemo – drug drugega,« je zvezdnica položila na srce.

Ostali so brez hiše.

Ljubezen do svojih hčera sicer redno izkazuje na družabnih omrežjih. Ob svetovnem dnevu downovega sindroma, denimo, je pokazala, kako neizmerno ljubi svojo hčerko Pippo, ki se je rodila s to motnjo. »Ko se je rodila, sem bila prestrašena. Ničesar nisem vedela o tej motnji. Vedela sem le, da se downovega sindroma ljudje bojijo, zaradi česar sem sklepala, da moram biti tudi sama prestrašena do obisti.« A je že hitro spoznala zmoto, prav Pippina drugačnost je namreč razsvetlila njeno življenje in ga spremenila na boljše. »Ni objektivnega standarda, kaj je popolno človeško bitje. Moja hči je popolna natanko takšna, kakršna je. In prav tako sem popolna jaz, takšna, kot sem, in ti, kakršen si.«

Iz ognja ni ušla nobena od igralkinih treh muck.