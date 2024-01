Hana Huljić iskreno o drugi nosečnosti

Potem ko so se pred nedavnim razširile govorice, da Hana Huljić in Petar Grašo pričakujeta drugega otroka, jih je Hana prvič javno komentirala in povedala, da ne držijo.

»Ne pričakujeva. Preprosto ne maram, da se takšne stvari pišejo, in na navedbe nočem odgovarjati, jih pojasnjevati in komentirati, ker imajo potem vsi takšne in drugačne pripombe.

Raje samo molčim in počakam, da vse skupaj mine. Ne vem več, zdi se mi, da si danes ljudje preprosto nekaj kar izmislijo in pišejo samo zato, da bi bilo zanimivo,« je povedala v pogovoru za hrvaški InMagazin.

Petar in Hana sta se poročila februarja 2022, julija istega leta sta dobila hčerko Albo. Njen smeh je slišati v Hanini uspavanki Gugu Gaga, ki je na pevkinem YouTube kanalu zbrala že več kot 250 tisoč ogledov.

»Imam toliko posnetkov njenega smeha, nekje celo nekaj poje, cela pesem je vesela, in rekla sem si, zakaj ne izkoristiti otroškega smeha.«

Kako je nastal njen YouTube kanal

»Ker sem morala znova in znova uspavati otroka, ki težko zaspi, sem si pomagala z uspavankami z interneta. Na določeni točki sem se odločila, da ji bom pela nekaj svojega.

Moje uspavanke so resnično delovale in rekla sem si, zakaj jih ne bi delila z drugimi starši,« je pojasnila Hana, ki je povedala, kako se znajde v vlogi mame:

»Kot vsaka mama sem bila vržena v vodo in morala plavati. Ne veš kaj, ne veš kako, a na koncu ugotoviš vse,« je pojasnila in dodala, da ji pri skrbi za malo Albo veliko pomaga mama Vjekoslava, pa tudi mož Petar.

»Prekrasen je v vsem, resno. Presrečna sem, da ga imam ob sebi, tako je vse lažje. Znajde se celo bolje kot jaz. V resnici je bolj sproščen.«

Govorice, da je Hana drugič noseča, je pred kratkim komentiral njen oče Tonči Huljić:

»Rad bi več vnučkov. Kar zadeve mene, bi to bilo super, a nihče okoli mene ni noseč.

Vedno pravim, da bi ob Albi še kakšnega vnučka, zdaj ga še ni. Pa bo že,« je tedaj v smehu povedal za 24sata.hr.