Igralka iz Velikih pokovcev nikoli kadila, a zbolela za pljučnim rakom

Imela je gromozansko srečo v nesreči. Kajti čeprav je komedijantka Kate Micucci prebledela in že hip pozneje v obraz pozelenela, ko je njen zdravnik odvrgel bombo in ji povedal diagnozo pljučni rak, so igralki zahrbtnega sovraga na srečo odkrili še zelo zgodaj.

»Sem v bolnišnici, saj sem ravno prestala operacijo zaradi pljučnega raka,« je Micuccijeva razkrila v kratkem klipu na tiktoku, ko se je oblečena le v bolniško haljo sprehajala po hodniku bolnišnice, ob sebi pa vlekla stojalo z infuzijo.

Nasmeha z obraza ji ni izbrisala niti bolniška postelja. FOTO: Osebni Arhiv

Precej pretresljiv pogled, ko ne bi bilo njenega nasmejanega obraza. »Najboljša novica je, da so bolezen odkrili že zgodaj, zato je z mano vse v redu!« Še celo bolje kot v redu, saj je –tako je smeje zatrdila drobna igralka – še vedno plavala na oblaku omame zdravil.

Kate, ki smo jo v seriji Veliki pokovci (Big Bang Theory) spoznali kot družbeno nerodno in nevrotično Lucy, simpatijo astrofizika Raja v podobi Kunala Nayyerja, v življenju ni prižgala niti ene cigarete. Zato diagnoze pljučnega raka nikakor ni pričakovala, še toliko bolj ne, ker se je pri zdravniku oglasila zgolj na rutinskem pregledu. Pričakovala je, da bo vse v redu, namesto tega pa je krvni izvid pokazal, da nekaj ni najboljše. Vnetni faktorji so bili namreč višji od pričakovanih, želenih in še zdaleč ne več v mejah normale. »Zdravnik me je zato poslal k strokovnjaku. Naredili so nekaj rentgenskih slik in tu je bil tisti vrag. Senčica na pljučih,« je povedala igralka. »Čudno, saj v življenju nisem prižgala cigarete. Diagnoza je bila, milo rečeno, zato precejšnje presenečenje.«

Vsestranska umetnica in igralka, ki smo jo videli tudi v zabavnih serijah, kot sta Mladi zdravniki in Kako sem spoznal vajino mamo, si bo zdaj vzela malce časa za okrevanje, čeprav komaj čaka, da se vrne k umetnosti. Morda sprva ne še pred kamere, pač pa k slikarskemu platnu. »Nekaj tednov bo verjetno še bolj počasnih, a brez skrbi – vrnila se bom!«

Slaba novica je, da so ji odkrili raka, dobra, da so ga odkrili še zelo zgodaj. FOTO: Osebni Arhiv