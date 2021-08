Igralec in manekenka bosta menjala pleničke

Rada se imata že 12 let, a zvonovi jima še niso zadoneli. FOTO: Fred Duval/Getty Images

Zaradi malega Jacka je njeno življenje lepše. FOTO: osebni arhiv

Poročila se bosta, ko bosta otroka dovolj velika, da bosta tudi onadva lahko uživala na svatbi.

Kot ena najvidnejših supermanekenk je britanska lepoticavajena, kako se nastaviti fotografskemu objektivu, da izpostavi svoje najlepše plati, nadvse domača pa ji je tudi umetnost delanja sebkov. Tudi novico, zaradi katere ji srce zdaj od sreče prekipeva, je najavila v precej sodobnem manekenskem slogu – s serijo selfiejev, na katerih pade v oči tisto najlepše in najpomembnejše: zaobljen nosečniški trebušček.»Druga runda!« pa je podpisala slike, ki zgovorno pripovedujejo, da bosta s hollywoodskim mišičnjakomdrugič oče in mama.Svet se ji je spremenil, obrnil na glavo in postal lepši pred štirimi leti. Natančneje julija 2017, ko se je na domu zvezdniških zaljubljencev prvič razlegel jok njunega prvorojenca. »Zveni grozno klišejsko, a to je čarobna izkušnja. Nenadoma gledam svet skozi drugačne oči, prav vse se zdi posebno, izjemno, celostno in polno ljubezni,« je o materinstvu, ki da ji je spremenilo življenje, dejala lepotica. »Vse moje pozornosti je zdaj deležno to drobno bitje. Njemu želim predati svoje srce, biti mati je edino, kar želim biti. Z njim se je res vse spremenilo, tudi sama sem drugačna. Počutim se drugačno.«Čeprav teh sprememb ni zaznala le v svojem srcu in notranjosti, opazila jih je tudi, ko se je nastavila zrcalu. Gledala je svojo novo podobo, telo mlade mamice, in svojemu odsevu govorila, da mora izgubiti vsaj 16 kilogramov, lahko še kilo ali dve več. »Šla sem v telovadnico. In nato spet in spet, a kilogrami so ostajali, kar me je precej potolklo, saj sem vse življenje veljala za določen telesni tip. Zdaj je bilo prvič, da sem v telovadnici garala, a sem se ob pogledu v ogledalo še vedno počutila precej usrano. Začela sem razumeti, čemu se ljudje tako težko spravijo na fitnes.« A čeprav ve, da jo z vnovično nosečnostjo čaka kopičenje kilogramov in nato garaško znojenje, komaj čaka, da malemu Jacku podari bratca ali sestrico. Ne nazadnje sta z Jasonom že od rojstva prvorojenca vedela, da to ne bo njun zadnji otrok in da si jih želita še več.Sloka svetlolaska plava na oblaku sreče, ker ji pod srcem raste sad njene ljubezni z Jasonom. Toda kljub navdušenju nad materinstvom priznava, da je vloga mame lahko precej naporna, sploh med pandemsko izolacijo je spoznala, da je zabavanje malčka med zidovi hiše lahko skoraj nemogoč podvig. »Na kratko, to je bil velikanski izziv,« je dejala in dodala, da je v minulem letu, podobno kot veliko drugih ljudi, ogromno časa preživela za štedilnikom. »Veliko kuham, čeprav moji nad tem morda niso tako navdušeni. Največ preizkušam recepte, za katere potrebujem le pet sestavin, saj so jedi enostavne, hitro pripravljene, poleg tega mi ni treba nenehno hoditi v trgovino.« Krompir, različne vrste testenin in pečen piščanec so se pogosto znašli na njihovem jedilniku, »kuhala sem hrano za dušo. Prepričana sem, da bomo po koncu tega vsi za nekaj kilogramov težji.«Rosie in Jason bosta torej že v drugo zakorakala na pot starševstva, kar bo gotovo krona njune že dvanajstletne ljubezni. »Spoznala sva se na zabavi in med nama se je v hipu zaprasketalo in vnelo.« Vseeno ju kemija še ni popeljala pred oltar. Po sedmih letih ljubezni, bilo je 2016., je Statham svojo ljubljeno sicer zasnubil, a zadnjega koraka pred oltar (še) nista naredila. Preprosto se jima ne zdi neznansko pomembno, da je njuna ljubezen še črno na belem potrjena na uradnem papirju. »Veseliva se sicer trenutka, ko se bova poročila, vseeno pa to ni prav visoko na seznamu najinih prioritet. Sva srečna, poroka pa bo precej bolj zabavna tedaj, ko bo najin sinko že večji in bo lahko vpleten v ceremonijo in se zabaval.«Zato se je morebitni datum poroke verjetno zamaknil še za nekaj let, vsaj če bosta čakala, da bo tudi njun otročiček številka dve dovolj velik, da bo lahko užival na poroki staršev.