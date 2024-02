Igralec Bob Odenkirk je daljni sorodnik angleškega kralja

V Saulu Goodmanu, prevarantskem in kot jegulja izmuzljivem odvetniku iz uspešnice Kriva pota in njeni predzgodbi Pokličite Saula, je le malo, če sploh kaj, kraljevskega in dostojanstvenega. Toda Bob Odenkirk, ki mu je lik brezvestnega odvetnika, ki mu je bliže svet kriminala in podzemlja kot zakona, prinesel kar šest emmyjevskih nominacij, je še kako aristokratski. No, tako mu je razkrila vsaj dokumentarna serija Finding your roots, ki s pomočjo rodoslovnih in genetskih raziskovalnih tehnik brska po družinski zgodovini svojih gostov. In je v Odenkirkovem primeru odkrila, da je zvezdnik v daljnem sorodstvu z angleškim kraljem Karlom III.

Bob Odenkirk ne verjame v monarhijo. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Kot drugi izmed sedmih otrok se je rodil in odraščal v okolici vetrovnega Chicaga. Prepričan, da je od glave do peta, z vsako kapljico krvi, Američan. Zato je v nejeveri onemel, ko mu je raziskovanje družinskega drevesa razkrilo vezi s Starim svetom.

Še več, z njegovimi najvišjimi sloji. Voditelj priljubljene dokumentarne serije Henry Louis Gates Jr. mu je namreč povedal, da so njegove prednike izsledili do praprapraprapradeda Friedricha Carla Steinholza. Ta se je leta 1755 rodil v nemškem mestu Plön, spočet v zunajzakonski aferi tamkajšnjega vojvode iz nemške dinastije Oldenburžanov, ki so se s porokami povezali z evropskimi kraljevimi družinami.

Angleški kralj je daljni bratranec ameriškega igralca. FOTO: Lisi Niesner Reuters

»Očitno sem del zgodovine, za katero se mi sanjalo ni, da bi bil z njo lahko kakor koli povezan. Sem Američan, ne monarhist. V to sploh ne verjamem!« kapljica modre krvi v njem na Boba ni naredila pretiranega vtisa. »Vse je malce sprevrženo. Razumem, da so se družbe gradile okoli monarhov in vodij ter da se je to prenašalo iz generacije v generacijo. Tako je povsod na svetu, v vseh civilizacijah. Toda demokracija nam je pokazala nekaj boljšega, tega bi se morali držati.«

Nad novico, da je povezan, četudi zelo daljno, z evropsko aristokracijo, je nekoliko vihal nos. Nikoli ni bil in ne bo rojalist! A ko je slišal, da je v daljnem sorodstvu z britanskim kraljem Karlom III., je zaigral na nekoliko drugačne strune. »Morda to nekoliko spremeni moje mnenje. To je smešno za počiti! Noro!« je planil v krohot, ko je slišal, da naj bi bil bratranec v 11. kolenu s Karlom III.

Upodobitev sluzastega odvetnika v seriji Pokličite Saula je igralcu prinesla pet nominacij za zlati globus in šest za emmyja.

Madonna ima skupnega prednika s kraljico Camillo. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Ameriški igralec je bil, kot rečeno, precej presenečen nad odkritjem svojega plemiškega rodu. Toda, roko na srce, to sploh ni tako nenavadno in redko, kot nas večina verjetno misli. Nekatere povezave veljakov zabavne industrije z evropsko aristokracijo so celo že dokaj dobro dokumentirane. Madonna, nedvomno kraljica škandalov in pop glasbe, je namreč tudi v resnici nekoliko kraljeve krvi – k svojim daljnim sorodnikom namreč prišteva tudi kraljico Camillo, ženo trenutnega britanskega kralja. Obe lahko vsaka na svojem družinskem drevesu sledita prednikom do francoskega mizarja Zacharieja Cloutierja, zaradi katerega sta sestrični v desetem kolenu.

Nadalje Benedict Cumberbatch v britanski seriji Hollow Crown kralja Richarda III. ni le upodobil, temveč sta tudi zelo oddaljena bratranca. Angelina Jolie pa naj bi bila po materini strani povezana s pokojno angleško kraljico Elizabeto II. Še več, koreninam družine Angelinine mame Marcheline Bertrand lahko sledimo vse do 12. stoletja in je bila v sorodstvenih vezeh tudi s francoskim kraljem Filipom I. Francoskim.