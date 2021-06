Igralcu v enem letu ukradli že pet avtov

Po zadnji kraji se je po pomoč obrnil na svoje sledilce na družabnih omrežjih. FOTOgrafije: Osebni Arhiv

Avto za dobrodelnost

Ne gre mu za denar, čeprav so bili zelo dragi, so njegova strast, obsedenost.

4 avti so izginili neznano kam, eden je končal na odpadu.

Hollywoodski igralec, postavni mladec iz glasbenega hita Mamma Mia!, ima domačega Londona dovolj! Ali najmanj petične in zelene soseske v severnem delu prestolnice, kjer si je ustvaril življenje, a se je ta v preteklih 12 mesecih očitno spremenila v najbolj priljubljeno lovišče dolgoprstih tatov luksuznih avtomobilov, ki so v Cooperju našli popolno tarčo. V le enem letu so mu namreč izmaknili kar pet njemu nadvse ljubih jeklenih konjičkov.Začenši s starodobnikom, avtomobilom austin healey iz sredine preteklega stoletja, čeprav je bila nedavna kraja igralcu najljubšega jaguarja XF tista, ki je sodu izbila dno. »Dovolj ima. S tem delom mesta je opravil. Vsakokrat, ko si omisli nov avto, mu ga izmaknejo. Tokrat je avtu le za nekaj hipov obrnil hrbet in že ga ni bilo več!« je dejal vir in dodal, da je Dominic zaradi vsega začel resno razmišljati o selitvi.Redki in prestižni avtomobili so tisti, ob katerih temnolasemu lepotcu zaigra srce, zato se je verjetno zahvaljeval višji sili, da mu je v igri uspel veliki met, ki mu omogoča, da svojo strast do jeklenih konjičkov tudi zadovolji. Nato pa se ga je minulega julija prijela smola, ko so mu tatovi izpred njegovega londonskega doma ukradli starinskega austina healeyja. »Smola!« je besno in užaloščeno tedaj verjetno pomislil, še povsem neveden, da je to komaj začetek.Kajti le malce pozneje so mu avtomobilski tatovi ukradli še rdečega jaguarja, le pičel mesec pozneje pa je izginil še range rover, v katerem je zdravstvenim delavcem v zahvalo za njihovo požrtvovalnost v prvih pandemičnih vrstah dostavljal tople obroke.Kaj se je zgodilo s prvimi tremi avtomobili, ne ve. Kot bi se ugreznili v zemljo. A ko so tatovi udarili v četrto, to je bilo februarja letos, je uvidel, da so si vsaj njegovega dragega in redkega ferrarija, za katerega je odštel skoraj sto tisočakov, prilastili zgolj za nekaj cestnega divjanja. Le nekaj dni pozneje ga je slabih sto kilometrov stran, zapuščenega na odpadu, namreč našla policija. »Armatura je bila polomljena in nekaj žic pretrganih. Vsekakor je Dominicov avto,« je povedal vir in dodal, da se bo avto dalo spraviti v red. A strah je v zvezdniku ostal.»V le nekaj mesecih je ostal brez štirih avtomobilov, občutek ima, da je načrtna tarča. Sprašuje se, ali so avtomobili vredni tega. Ne gre mu za denar, čeprav so bili zelo dragi, avti so njegova strast, obsedenost.« Toda če je tedaj v njem še tlel kanček upanja, da ga bodo pustili pri miru, se je to konec preteklega tedna dokončno razblinilo. V nekaj trenutkih je izginil še njegov peti avto, ukradli so mu ga praktično izpred nosa. »Zdaj ima občutek, da tega ne bo nikoli konec. Za hip mu je obrnil hrbet in ni ga bilo več. Misli, da je tatovom uspelo onesposobiti varnostne kamere.«