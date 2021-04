Igra prestolov v novih serijah in na Broadwayu

Martinovi fantazijski svetovi bodo tudi animirani. FOTO: Hbo

Kar 59 emmyjev

Med karanteno sicer ni lenaril, a obljubljenega romana ni pisal. FOTO: osebni arhiv

Pričakujemo lahko še šest serij, prvo naj bi začeli snemati že ta mesec.

Že debelo leto ima ljubi mir in čas, da izpolni obljubo. Pisec, po čigar knjižni seriji Pesem ledu in ognja je nastala megapriljubljena nadaljevanka Igra prestolov, je ljubiteljem svojih domišljijskih svetov namreč obljubil sedem knjig. Prve tri iz knjižne serije je objavil v obdobju štirih let. Nato je preteklo pet let, da je bralcem lahko ponudil četrto, in še novih šest let do pete, ki je prišla na knjižne police leta 2011. Zatem pa je zavladalo zatišje.Zvesti bralci, ki jim vprašanje, kaj se dogaja v mračnjaških Sedmih kraljestvih, ne da spati, so obviseli v zraku. Odvrtelo se je namreč že desetletje, a o šesti knjigi ni ne duha ne sluha. Kaj šele o sedmi, sklepčni! »Prav vsak dan pišem šesto knjigo,« je pisatelj sicer že na začetku pandemije zatrdil, da dobro izkorišča mesece samoizolacije, a so ga bile očitno zgolj besede. Težko pričakovane knjige z naslovom Zimski vetrovi namreč še nekaj časa ne bo v knjigarnah.A to ne pomeni, da je minulo leto sedel križemrok. Nasprotno, bil je precej zaposlen, pa ne s pisanjem romana, ki ga obljublja že deset let. Namesto tega se je raje lotil pisanja scenarija za gledališko priredbo Igre prestolov, poleg tega pa je s televizijsko mrežo HBO podpisal petletno pogodbo, po kateri bo sodeloval pri ustvarjanju kar petih televizijskih serij, povezanih z Igro prestolov.Serija Igra prestolov je vsekakor bila eden od zmagovalnih paradnih konj mreže HBO. Iz tedna v teden je med letoma 2011 in 2019, ko se je vrtela, pred male zaslone prikovala na milijone gledalcev, kritiki so jo označili za eno najboljših dramskih serij vseh časov, to pa je potrdilo tudi 59 osvojenih emmyjev, največ, kar jih je kdaj pobrala kakšna serija. Zatorej ni čudno, da so pri HBO želeli še naprej kovati to vroče, nadvse dobičkonosno železo, prvi rezultat tega pa utegne priti do ljubiteljev televizije že prihodnje leto.Po Martinovem scenariju bodo namreč že ta mesec začeli snemati nadaljevanko House of the Dragon, ki je osrediščena okoli rodbine Targaryen okrog 300 let pred dogodki v slavnih romanih, v glavne like pa se bodo preleviliin. Ob tej seriji v 10 delih pa je v načrtu še pet nadaljevank, ki so prav tako povezane z liki, v katere smo se zaljubili v Igri prestolov. Med temi se bo ena, za zdaj pod delovnim naslovom 10.000 Ships, vrtela okoli kraljice Nymerie in hiše Martell, druga z naslovom 9 Voyages bo sledila podvigom lorda Corlysa Velaryona, tretjo pa bo Martin postavil v slum Kraljevega pristana.V delu je tudi animirana serija, postavljena v svet Igre prestolov, a kaj več od tega še ni znanega, peta pa bo temeljila na Martinovi zgodbi o vitezu Dunku in njegovem oprodi Eggu. Omenjene ekranizacije so sicer še v povojih, znano pa je, da bo Martin za ta svoj doprinos dobil osemmestni znesek.George R. R. Martin bo vsekakor več kot zaposlen že s svojimi televizijskimi projekti za HBO, kar pa ga ni ustavilo, da se ne bi odločil domišljijskega sveta Igre prestolov prenesti še na gledališke deske. Leta 2023 naj bi po gledališčih newyorškega Broadwaya, nekoliko pozneje pa še v londonskem West Endu in v Avstraliji, namreč zaživela predzgodba Igre prestolov, ki jo Martin kuje z nagrajenim dramskim piscemPredstava naj bi se vrtela okoli velikega turnirja, na katerem je princ Rhaegar Targaryen okronal Lyanno Stark kot kraljico ljubezni in lepote, četudi je bila ona obljubljena drugemu, on pa poročen. Škandalov in skrivnosti, pomešanih z ljubeznijo, maščevanjem in norostjo, torej ne bo manjkalo, obljubljajo ustvarjalci, Martin pa dodaja, da je »seme vojne pogosto zasajeno prav v času miru«. V gledališki različici se bosta najverjetneje pojavila dobro znana lika Neda Starka in Jaimeja Lannisterja, ne pa tudi vsemu svetu poznani Sansa Stark, Jon Snow, Daenerys Targaryen in Arya Stark, saj se ti v času, v katerega bo postavljena predstava, še niso rodili.