Ločitvena bomba, ki je nihče ni pričakoval: usodo zakonskega para zapečatila pandemija

Še pred meseci, ko sta Hugh Jackman in Deborra Lee-Furness praznovala že 27-letnico svoje ljubezni, je avstralski zvezdnik opeval globino čustev do ljubljene. O njunem zakonu je govoril, da je naraven kot dihanje. A čeprav dolgoletna zaljubljenca nikoli nista skrivala čustev, temveč jih prej obešala na veliki zvon, je tudi med njima na tiho začelo škripati in nazadnje je počilo. »Blagoslovljena sva bila s skoraj tremi desetletji čudovitega, ljubečega zakona. A najino popotovanje se zdaj spreminja in odločila sva se, da se razideva ter posvetiva individualni rasti,« sta odvrgla ločitveno bombo, ki je nihče ni pričakoval.

2 otroka sta posvojila v zakonu.

Njuna zgodba se je začela pisati že daljnega leta 1995 na snemalnem prizorišču serije Corelli. Deborra je bila tedaj že priznana igralka, Hugh pa še zelenec, skoraj naravnost iz šolskih klopi dramske šole. In da je bila razlika med njima še očitnejša, je med njima zeval še 13-letni starostni razkorak. A nič od tega ni bilo pomembno, Hugh in Deb sta nemudoma začutila neverjetno povezavo, ki ju je pičlih 11 mesecev pozneje že popeljala pred oltar. Čeprav sta pred tem naletela na manjšo oviro, Deborah je namreč malce motilo, da je za več kot desetletje starejša od svojega izbranca, zato si o skupni prihodnosti ni pustila niti razmišljati. »Tedaj je prekinila z menoj, a le na kratko. Jaz pa sem vedel s 100-odstotno gotovostjo, da je ona tista prava,« je dejal avstralski zvezdnik.

Eden najtrdnejših hollywoodskih parov se ločuje. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Njune ljubezni niso načeli ne starostna razlika ne govorice o igralčevi (prikriti) istospolni usmerjenosti, ki ju zasledujejo že več kot desetletje. A usodo zakonskega para naj bi dokončno zapečatila pandemija. Tako vsaj trdi vir, češ da se je v zadnjih letih njuna ljubezen počasi začela spreminjati le v prijateljstvo, še zadnji žebelj v krsto njunemu zakonu pa je nato zabila pandemska izolacija. »Tedaj se je njun zakon dokončno zlomil. Odnos sta poskušala rešiti, a brez uspeha,« je dejal in še dodal, da k vsemu niso pripomogli niti stres in pritiski trenutne stavke igralsko-scenarističnega ceha. »Priznala sta si, da med njima ni več tiste čarovnije, ki ju je od začetka tako prevzemala. Ugotovila sta, da bo najbolje, da se ločita.«

Površnemu opazovalcu sta dajala vtis popolnega para. A najbolj zagreti oboževalci, ki budno spremljajo vsak njun korak, bi morda že na začetku leta lahko zaslutili, da v njuni družinski idili ni več vse popolno. Januarja sta na nepremičninski trg v najem namreč dala svojo hišo, o kateri sta poprej sicer govorila kot o sanjskem domu. Dolgih šest let sta jo prenavljala, z njo sta si menda izpolnila življenjske sanje, nato pa sta se ji bila pripravljena nenadoma in kar tako odpovedati.